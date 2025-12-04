Mannarino apre il Musart Festival 2026 al Parco Mediceo di Pratolino

È Mannarino il primo nome del Musart Festival Firenze al Parco Mediceo di Pratolino. L’artista, attualmente al lavoro su nuova musica, sarà in concerto sul main stage del Festival sabato 4 luglio, nell’ambito di un tour che da giugno a settembre 2026 lo vedrà ospite delle maggiori rassegne estive.

I biglietti – posto unico 43,70 euro - sono disponibili da oggi su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita.

Il concerto di Mannarino va ad aggiungersi al già annunciato live di Claudio Baglioni, giovedì 16 luglio al Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine, a Firenze, sempre nell’ambito del Musart Festival.

Meraviglioso complesso monumentale adagiato sulle colline di Firenze, a pochi chilometri dal centro, il Parco Mediceo di Pratolino è inserito tra i siti patrimonio dell’Unesco e dominato dal Colosso dell’Appennino del Giambologna. Il parco e la sua secolare villa vantano oltre cinquecento anni di storia: qui i Medici organizzavano spettacoli ed eventi a beneficio della loro corte. Il complesso è oggi proprietà della Città Metropolitana di Firenze.

Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana, Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano e Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.

Fonte: Ufficio stampa