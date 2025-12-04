Ventinovenne muore durante una partita di calcetto con gli amici

Si chiamava Matteo Legler, aveva ventinove anni e tra un mese sarebbe diventato padre. Si è sentito male durante una partita di calcetto con gli amici, è stato portato in ospedale ed è morto nonostante una lunga rianimazione.

Legler era di Porto Ercole e avrebbe compiuto gli anni a breve. A dare l'allarme, dopo che il giovane si era accasciato a terra, sono stati i compagni di squadra. Il 29enne è stato defibrillato sul posto, poi, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Grosseto.

Dietro l'ambulanza anche amici e compagni che erano con lui sul campo e che sono rimasti ad aspettare nella sala d'attesa. I medici lo hanno preso immediatamente in carico, tentando ogni manovra, ma il giovane non ce l'ha fatta ed è deceduto attorno alle 22,30. La salma del 29enne è stata trasferita all'obitorio.

