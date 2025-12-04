Ventinovenne muore durante una partita di calcetto con gli amici

Cronaca Monte Argentario
Condividi su:
Leggi su mobile

Si chiamava Matteo Legler, aveva ventinove anni e tra un mese sarebbe diventato padre. Si è sentito male durante una partita di calcetto con gli amici, è stato portato in ospedale ed è morto nonostante una lunga rianimazione.

Legler era di Porto Ercole e avrebbe compiuto gli anni a breve. A dare l'allarme, dopo che il giovane si era accasciato a terra, sono stati i compagni di squadra. Il 29enne è stato defibrillato sul posto, poi, una volta stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Grosseto.

Dietro l'ambulanza anche amici e compagni che erano con lui sul campo e che sono rimasti ad aspettare nella sala d'attesa. I medici lo hanno preso immediatamente in carico, tentando ogni manovra, ma il giovane non ce l'ha fatta ed è deceduto attorno alle 22,30. La salma del 29enne è stata trasferita all'obitorio.

Notizie correlate

Grosseto
Cronaca
21 Novembre 2025

Grosseto, blitz della Guardia di Finanza: 45mila articoli sequestrati tra prodotti non sicuri e contraffatti

In vista delle festività natalizie, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Grosseto ha intensificato i controlli sul territorio per tutelare la salute dei consumatori e garantire un mercato [...]

Monte Argentario
Cronaca
23 Settembre 2025

Maltempo nel Grossetano, a Porto Ercole peschereccio si riempie d'acqua

Nuovo intervento per maltempo nel Grossetano, colpito da forti temporali dalla serata di ieri. I vigili del fuoco di Orbetello sono intervenuti questa mattina al porto turistico di Porto Ercole, [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]



Tutte le notizie di Monte Argentario

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina