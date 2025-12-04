Natale a Castelfiorentino, gli eventi del weekend

Musica e ginnastica artistica, giochi di comunità, mercatino di Natale, Canti e Letture natalizie, e l’immancabile “Via dei Presepi”. Entra nel vivo il Natale a Castelfiorentino, che si appresta a ospitare un lungo fine settimana di appuntamenti, da sabato 6 a lunedì 8 dicembre. Si comincia il pomeriggio di sabato con l’apertura del mercatino natalizio e la “Gran parata di Natale”, che dalle 16.30 (partenza Arco della Costa) vedrà protagoniste le allieve della Ginnastica artistica della Polisportiva I’ Giglio, la Filarmonica “G. Verdi” e le contrade del Palio (accensione albero ore 17.00).

Per tutti i bambini che desiderano invece incontrare Babbo Natale in carne e ossa appuntamento a domenica 7 dicembre (dalle 15.30) presso la “Casina di Babbo Natale” in Piazza Gramsci (al centro del mercatino), dove ci sarà la distribuzione di caramelle, una piccola sorpresa e sarà possibile scattare una foto ricordo (ci sarà anche una inedita “mamma Natale”). A seguire “Polar Express”, un grande gioco itinerante “alla ricerca di Babbo Natale” che si svolgerà in 4 diverse postazioni. I partecipanti potranno ritirare gratuitamente le cartelle-gioco presso i negozi che aderiscono l’iniziativa, e dopo aver individuato sul retro luogo e orario del gioco potranno recarsi nella postazione indicata: dalla “Pallina d’oro” (via Bovio, ore 17) all’”albero di Natale (Piazza Cavour, ore 17.30), dal “Fiocco di neve” (Museo Be.Go., ore 18) al “Babbo Natale e i desideri” (Piazza Gramsci, ore 18.30). In palio numerosi premi. Questi i negozi dove si potranno ritirare le cartelle-gioco: La Futura, Vita di Romanella, Selandia Viaggi, Benetton, Ottica Bastianoni, Libri & Persone, Isa Intimo, Spinelli, AR Stilisti per Capelli. Cappellini, Retrò, Oz, Tato e Tata, La Fonte del gelato, Cianchi, Sinergia, Civico 73, Mareblu.

Lunedì 8 dicembre, sempre nel pomeriggio, tradizionale castagnata in Piazza Gramsci, il suggestivo mercatino di Natale arricchito da “letture” natalizie presso la “Casina” di Babbo Natale, Canti di Natale itineranti per le vie del centro e, alle 16.00, l’inaugurazione del percorso “Via dei Presepi” (partenza da Arco della Costa), con oltre 40 presepi artistici e originali disseminati nel centro storico alto, alcuni davvero innovativi per creatività e ingegno tecnologico. Per scoprirli e ammirarli uno a uno è disponibile anche una mappa sul sito www.comune.castelfiorentino.fi.it e sulla pagina FB “La via dei Presepi a Castelfiorentino”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

