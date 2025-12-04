Natale in Toscana, inaugurazione a Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite

Dopo il grande successo delle inaugurazioni ad Empoli, Grosseto, Poggibonsi, Sesto Fiorentino e Castelfiorentino, che hanno registrato un’affluenza straordinaria, questo week-end, 6 e 7 dicembre, sarà la volta di Montelupo Fiorentino, Capraia e Limite e Terricciola. Sono le ultime tre città della manifestazione il “Natale in Toscana Edizione 2025”, l’itinerario natalizio diffuso più grande e atteso della regione, ideato e organizzato da Eros Condelli.

Migliaia di persone hanno già invaso le città inaugurate a partire dal 15 novembre, vivendo atmosfere uniche, facendosi rapire dalla magia delle grandi installazioni artistiche, dagli spettacoli e dalle tante attrazioni interattive, confermando questa edizione come la più partecipata e identitaria di sempre.

La Toscana ha acceso il Natale, trasformando borghi, piazze e strade in scenari di magia, arte, musica e tradizioni millenarie.

Montelupo Fiorentino: Natale nella città della ceramica

A Montelupo Fiorentino, la ceramica diventa protagonista del Natale. Piazza della Libertà si anima con proiezioni artistiche, mentre via Garibaldi e piazza Centi ospitano mercatini artigianali. In piazza Unione Europea troneggia il grande albero di Natale da 12 metri. Dal 6 al 21 dicembre, va in scena Cèramica 2025, la storica manifestazione dedicata alla ceramica, che per la prima volta si svolge a dicembre, con il tema Open Studio, che valorizza le nuove tendenze della ceramica contemporanea. Il centro storico diventa un museo a cielo aperto con installazioni, mostre, proiezioni architetturali e l’iconico albero in ceramica composto da oltre 200 piatti. L’evento è curato dalla Fondazione Museo Montelupo Onlus in collaborazione con il Comune di Montelupo Fiorentino.

Il calendario collaterale propone appuntamenti per grandi e piccoli: sabato 6 dicembre si inaugura Cèramica 2025, domenica 7 dicembre apre la Casa di Babbo Natale dalle 16 alle 19, mentre lunedì 8 dicembre i bambini potranno consegnare la loro letterina a Babbo Natale. Sabato 13 dicembre Babbo Natale diventa cantastorie con il suo elfo aiutante, domenica 14 dicembre c’è il photobooth insieme a Babbo Natale. Sabato 20 e domenica 21 dicembre si svolge la raccolta dei regali e il Pozzo delle Sorprese, mentre mercoledì 24 dicembre, vigilia di Natale, Babbo Natale consegna i regali a tutti i bambini dalle 15 alle 18.

Capraia e Limite: il Presepe Poliscenico Animato

A Capraia e Limite torna il Presepe Poliscenico Animato presso la Misericordia di Limite sull’Arno, con aperture il 6, 7 e 8 dicembre, 12, 13 e 14 dicembre, tutti i giorni dal 19 dicembre al 6 gennaio e infine il 10 e 11 gennaio 2026, dalle 15 alle 19:30. Il percorso propone scenografie in movimento, personaggi animati e ambientazioni dettagliate, confermandosi come una delle tradizioni natalizie più amate dell’Empolese-Valdelsa.

Borghi illuminati, tradizioni artigianali, arte contemporanea, musica, enogastronomia e comunità rendono il Natale in Toscana 2025 un viaggio attraverso atmosfere autentiche e indimenticabili, capace di emozionare residenti e visitatori.

Terricciola: il Borgo del Vino si accende di magia

Dal 7 al 8 dicembre, Terricciola si trasforma in un percorso natalizio tra villaggi a tema, mercatini, spettacoli, laboratori per bambini, mostre e concerti. Domenica 7 dicembre si inaugura il Villaggio Natalizio nel parco comunale di via Roma: dalle 11 alle 20 i mercatini e il presepe gigante accolgono visitatori, mentre alle 14 apre la Casa di Babbo Natale e degli Elfi, dove i bambini possono consegnare le loro letterine. Alle 15 prende il via la grande tombola natalizia per tutte le età e dalle 16 arriva Mastro Bolla con le sue bolle di sapone, per un pomeriggio da favola. Lunedì 8 dicembre il borgo diventa un vero scenario natalizio: mercatini, presepe gigante e dalle 14 il percorso nella Casa di Babbo Natale, con albero da addobbare insieme, giochi di legno e il Labollatorio di Mastro Bolla, culminano nella festa delle bolle alle 16, che coinvolge bambini e famiglie.

La magia prosegue a Selvatelle domenica 14 dicembre, in piazza del Popolo, con l’addobbo del grande albero, letterine e creazioni dei partecipanti. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, a La Rosa di Terricciola, mercatini, street food, gonfiabili, bomboloni e crêpes rendono la visita un’esperienza completa. Sempre il 20 dicembre, a Soiana, apre la mostra “Fantasia, Ingegno e Manualità di Casa Nostra”, visitabile fino al 6 gennaio nella cantina di Sojana Wine, curata dall’associazione Idee con le realtà locali. Il gran finale è domenica 28 dicembre alle 17:30 nella Chiesa di San Donato con il Sacred Concert Symphony, che vede protagonisti l’orchestra di Stefano Tamburini, la Premiata Filarmonica Monterosso e il VOH Collective. Il borgo sarà impreziosito da luminarie, alberi di Natale diffusi e installazioni artistiche, creando un percorso luminoso suggestivo e unico.