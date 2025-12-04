Nuove borracce alle scuole primarie di Empoli

Anche quest’anno sono state consegnate gratuitamente delle borracce alle classi ‘prime’ delle scuole primarie. A Empoli la giornata dedicata a questo piccolo gesto che fa bene all’ambiente si è svolta questa mattina nelle scuole di Ponzano e Ponte a Elsa.

Si tratta di un progetto portato avanti in questi anni in collaborazione con l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e Acque Spa che mira non soltanto a limitare l’uso della plastica ma anche ad una maggior informazione e consapevolezza delle risorse ambientali. Aver attuato e proseguire questo percorso con le scuole è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di un modello virtuoso ed è importante il coinvolgimento di tutti i cittadini e in particolare delle nuove generazioni.

La distribuzione gratuita di borracce si conferma un messaggio per scoraggiare e ridurre di molto l’utilizzo delle bottigliette di plastica nelle scuole primarie del territorio che anche quest’anno si rinnova a livello di ‘Unione’.

Sono state consegnate 380 borracce. A portarle fisicamente, l’assessora alla Transizione ecologica del Comune di Empoli, Laura Mannucci.

"Non si tratta solo di un gesto simbolico ma di consapevolezza che stiamo facendo una cosa buona per il nostro ambiente - sottolinea l’assessora -. Queste borracce che ogni anno vengono distribuite gratuitamente e che sono il proseguo di un progetto di area vasta che coinvolge i Comuni dell’Unione del Circondario dell’Empolese Valdelsa, sono un esempio e uno stimolo per ridurre il consumo della plastica e produrre meno rifiuti. Ma aiuta tutte e tutti noi a rispettare il nostro ambiente. Si chiamano buone pratiche per diventare cittadine e cittadini migliori e ringrazio Acque spa di continuare a promuovere questa bella iniziativa e i Comuni dell’Empolese Valdelsa che ogni anno condividono e rinnovano questa bella iniziativa".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

