Picchia un bambino, nei guai un 15enne in provincia di Lucca

Un ragazzo di quindici anni è stato segnalato alla procura dei minori di Firenze per aver colpito con schiaffi un bambino di otto anni. I fatti si sono verificati durante l’estate scorsa in una località della Mediavalle, in provincia di Lucca, e solo recentemente sono emersi grazie alle verifiche dei carabinieri che hanno ricostruito quanto accaduto e identificato tutti i soggetti coinvolti.

Secondo quanto ricostruito da Il Tirreno, l’aggressione sarebbe stata ripresa con un telefono da una terza persona. Nel filmato si sentono insulti pesanti e bestemmie, poi il bambino viene accusato di aver danneggiato un televisore. A quel punto scatta la violenza: il quindicenne lo colpisce con uno schiaffo e, quando il piccolo cerca di fuggire, lo rincorre e lo percuote di nuovo.

Nella giornata di ieri il video ha iniziato a circolare sui social, provocando una reazione immediata e molto accesa. In rete sono comparse anche minacce di ritorsione rivolte all’adolescente, indicato con nome e cognome.

