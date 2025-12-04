Pistoia si accende per il Natale: un weekend di magia, arte e spettacoli

l fine settimana che va da venerdì 5 a domenica 7 dicembre promette di trasformare Pistoia in un palcoscenico natalizio pieno di eventi, spettacoli e occasioni da non perdere. Con Pistoia Città del Natale, la città accoglierà residenti e turisti con una serie di appuntamenti che spaziano dalla musica alla cultura, dalle tradizioni alle meraviglie per tutta la famiglia.

Si parte venerdì 5 dicembre con l’accensione simbolica dell'Albero del Rispetto in Piazza Mandela, alle 15:30, un evento che rappresenta un momento di comunità e speranza. Questo appuntamento è organizzato in collaborazione con il

Giorgio Tesi Group, che sponsorizza l'iniziativa, e coinvolgerà le associazioni di piazza Mandela, le scuole locali e i cittadini, in un’atmosfera di grande partecipazione. A seguire, dalle 16:00 alle 19:00, i Cosplayers di personaggi Disney e Marvel invaderanno il centro città, portando un pizzico di magia con i loro travestimenti colorati.

Non mancheranno gli spettacoli per famiglie: alle 16:30, in Piazza Spirito Santo, si terrà uno spettacolo di burattini, con il Babbo Natale protagonista di storie divertenti. Nel frattempo, alla libreria Ubik, alle 18:00, Marco Vichi presenterà il suo libro "Notti nere (Guanda)", per un incontro letterario in un'atmosfera accogliente. La serata proseguirà alle 20:45 con lo spettacolo di danza "THIS IS A PREMIERE" al Teatro Il Funaro, con Cristiana Morganti ed Emanuele Soavi, per una performance che fonde movimento e innovazione.

Sabato 6 dicembre la città offrirà ancora di più. Alle 16:00, il Palazzo de' Rossi aprirà le porte per una visita guidata alla scoperta delle sue meravigliose collezioni d'arte, con la possibilità di accedere ad ambienti normalmente chiusi al pubblico. In Piazza Gavinnana, dalle 17:00, il Cadillac Circus porterà sul palco Stephen Hogan e Luca Gallina per un concerto dal vivo che spazierà dalla musica contemporanea ai grandi classici. In San Giovanni Fuoricivitas, sempre dalle 17:00, lo spettacolo di magie e bolle “Incanto d'Oriente” affascinerà grandi e piccini con i suoi incantesimi e illusioni.

Per gli amanti dell’arte, la Galleria Nazionale di Pistoia ospiterà durante tutta la giornata la mostra "Unica eccellenza al femminile", mentre a Palazzo Comunale, alle 14:30, sarà presentato il libro "Il re dei pani" di Piero Capecchi e Lucia Salfa, un racconto che celebra il pane toscano DOP. Alle 15:00, presso il Laboratorio Artistico Frammenti di Emozioni (Piazza Dante Alighieri 16), Margarita Martinez racconterà le tappe del Viaggio di Babbo Natale con la sua arte degli acquerelli.

Domenica 7 dicembre si aprirà alle 8:00 con il Mercato Straordinario in Zona Stadio, seguito dalle 16:00 alle 19:00 dalle esibizioni del gruppo di percussionisti Avogado Dr. Samba in centro città, e della tradizionale Parata dei Folletti, che invaderà le strade con personaggi colorati e giocosi. Per i più piccoli, ci saranno anche le mascotte dei cartoni Disney come Topolino, Minnie, Stitch, Olaf, e Bing a passeggio per il centro, in un'esperienza indimenticabile.

A concludere la giornata, alle 16:30, il Pantheon degli Uomini Illustri ospiterà la conferenza su Ignazio Fabroni e i Cavalieri del Mare a Pistoia, condotta da Anna Agostini, a cura della Fondazione Touring Club Italiano ETS, un evento che offrirà un’occasione unica di approfondimento storico e culturale.

Lunedì 8 dicembre, in occasione della festa dell'Immacolata, Pistoia continua a vivere la magia del Natale con un programma speciale, ricco di eventi che renderanno ancora più incantevole la giornata. Un perfetto mix di tradizione, cultura e divertimento, pensato per tutta la famiglia.

Si inizia alle 16:00 con l'Accensione dell'Albero di Montu, un evento organizzato dagli Amici di Montuliveto e dal Rione del Grifone. Questo simbolico momento di comunità avverrà a Montuliveto, dove l'albero di Natale darà il via alla festa con luci, colori e tanto calore. Un’occasione per riunirsi e celebrare insieme il periodo natalizio.

Sempre alle 16:00, i Cosplayers prenderanno d'assalto le strade del centro cittadino. I personaggi Disney e Marvel preferiti da tutti saranno i protagonisti di una passeggiata speciale, che trasformerà il centro storico in un mondo fiabesco, pieno di magia e colore. Sarà l’occasione ideale per farsi immortalare con i propri personaggi del cuore!

Alle 16:30, il Piccolo Teatro Mauro Bolognini ospiterà il suggestivo spettacolo Lirica in Strada, con il gruppo di Accompagnamento della Filarmonica e il cantante lirico diretto dal M° Carlo Cini. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica e della lirica, che arricchirà la giornata con una performance di grande livello.

Nel pomeriggio, tra le 16:30 e le 18:30, un gruppo di Elfi costruttori di regali girerà per la città con il suo carico di spezie, attrezzi misteriosi e magia, pronti a costruire i desideri dei passanti. Gli elfi si aggireranno tra San Giovanni Fuoricivitas, Piazza Gavinnana, Piazza della Sala e Piazza Spirito Santo, creando un’atmosfera fiabesca e coinvolgente che piacerà soprattutto ai più piccoli.

Un’altra giornata magica attende Pistoia, che continua a brillare sotto il cielo di Natale. Non perdere l'occasione di vivere il cuore pulsante delle festività con un programma variegato, pensato per regalare momenti di serenità e gioia a tutti.

Un weekend che si prolunga, che non solo celebra la magia del Natale e la festa dell’Immacolata, ma anche la bellezza culturale e sociale di Pistoia. Con il supporto di sponsor come Toscana Energia, Conad, Giorgio Tesi Group & Naturart Village,Estra e Publiacqua, la città accoglie cittadini e turisti in un’atmosfera di allegria e partecipazione.

