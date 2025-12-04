Ponte di Via degli Olivi, intesa tra comuni per lavori da 100mila euro: riapertura prevista nel 2026

Dopo i sopralluoghi estivi, Cerreto Guidi, Lamporecchio e Vinci firmeranno una convenzione per finanziare l’intervento
Chiusa per ragioni di sicurezza dopo la verifica strutturale dell’inagibilità del piccolo ponte che si trova lungo la strada, Via degli Olivi riaprirà a conclusione di un iter che i comuni di Cerreto Guidi, Lamporecchio e Vinci hanno definito insieme.
E’ stato stabilito che il Consorzio di Bonifica andrà avanti con un aggiornamento del progetto avviato per la realizzazione dell’attraversamento, fino ad arrivare al progetto esecutivo e alle autorizzazioni idrauliche successive alla conferenza dei servizi in un tempo stimato di circa 7 mesi.
Parallelamente i comuni di Cerreto Guidi, Lamporecchio e Vinci, dopo i sopralluoghi fatti in estate, hanno deciso di aggiornare il protocollo d’intesa esistente per giungere prossimamente alla firma di una convenzione con le azioni da svolgere, compreso l’impegno di ripartirsi i costi per la realizzazione dell’opera.
Una volta completato il progetto esecutivo da parte del Consorzio, il Comune di Lamporecchio farà gli atti per aggiudicare i lavori, così da concludere il percorso propedeutico alla realizzazione delle opere nel corso del 2026.
Una volta firmata la convenzione, i comuni chiederanno un cofinanziamento alla Regione Toscana, nell’ambito della difesa del suolo per sostenere le opere che andranno oltre i 100mila euro.
Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa
