Presentata la nuova organizzazione di volontariato 'Più Certaldo odv'

Martedì 2 dicembre, al Macelli Public Space, si è tenuta la presentazione della nuova organizzazione di volontariato “Più Certaldo odv”, nata come naturale evoluzione e ampliamento della lista civica “Più Certaldo”, che da 2 anni rappresenta il principale riferimento politico alternativo all’attuale amministrazione.

Nel presentare il progetto, Francesco Stricchi, segretario dell’Associazione, ha evidenziato la funzione aggregante della nuova realtà e la sua vocazione inclusiva:

“Qualcuno ha temuto che l’estensione della lista civica in un’associazione potesse significare chiudersi o parlare solo a sé stessi. È vero il contrario: questo è uno spazio aperto a chiunque desideri partecipare attivamente alla vita del paese. Vorremmo che ‘Più Certaldo odv’ diventasse — soprattutto per i tanti giovani presenti questa sera — un punto d’incontro, fisico e virtuale, dove portare idee, proposte e visioni per il futuro di Certaldo”.

A seguire è intervenuto il Professore Alessandro Bagnoli, già funzionario della Soprintendenza di Siena, che ha illustrato, anche tramite immagini, le molte aree del territorio che necessiterebbero non solo di una riqualificazione urbanistica, ma anche di una rinnovata attenzione storico-culturale.

Il professore ha sottolineato come “l’offerta culturale di Certaldo, con il suo castello medievale, debba essere all’altezza della sua storia: non può bastare Mercantia. Oltre ad attrarre turismo occorre avvicinare i cittadini, giovani e adulti, alla conoscenza delle proprie radici”.

In chiusura è intervenuto Pardo Cellini, Presidente della nuova associazione, che ha ricordato il percorso svolto dal Gruppo Consiliare di Più Certaldo negli ultimi 18 mesi:

“Abbiamo cercato di portare idee, proposte e uno stile diverso all’interno del Consiglio Comunale. Oggi, però, è il momento di compiere un ulteriore passo di crescita aprendoci ancora di più al paese. La mia uscita dal Consiglio è stata letta da alcuni come un disimpegno. È esattamente il contrario: ho lasciato l’aula per ascoltare meglio le voci dei cittadini. Anche questo è, forse soprattutto questo è, fare Politica”.

L’associazione diventerà quindi uno spazio aperto dove chiunque potrà contribuire con suggerimenti e proposte. I quattro consiglieri della lista civica si sono detti disponibili a portare all’interno del Consiglio Comunale, con i corretti strumenti istituzionali, tutte le idee che rappresentino un interesse reale e condiviso per Certaldo.

Fonte: Ufficio stampa

