'Raccont’arti', consegnato il Premio Castelfiorentino per le arti

Nei giorni scorsi il Teatro del Popolo di Castelfiorentino ha ospitato l’atto conclusivo del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea, patrocinato da Banca Cambiano-Ente Cambiano, Fondazione Teatro del Popolo e Comune di Castelfiorentino, giunto alla quinta edizione. I vincitori nelle categorie Open e Student, sono stati premiati nel corso di una riuscita cerimonia alla quale erano presenti la Sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì; l’assessore alla cultura del Comune di Castelfiorentino Franco Spina; il Presidente di Ente Cambiano/Banca Cambiano Paolo Regini; la Presidente della Fondazione Teatro del Popolo di Castelfiorentino Maria Cristina Giglioli; il Presidente della Giuria del Premio Vittore Buzzi.

I vincitori sono stati designati da una giuria composta da artisti, fotografi, curatori ed insegnanti impegnati nella pratica e nella divulgazione dell’arte e fotografia contemporanea. Ne fanno parte oltre al presidente Vittore Buzzi, Giorgio Di Noto, Serena Nocentini, Michele Palazzi, Chiara Ruberti e Federica Sasso (vincitrice dell’edizione 2024).

Il tema scelto per questa edizione era: “L’illusione della conoscenza: l’immagine fotografica fra libertà e controllo”.

Ecco l’elenco dei premiati:

CATEGORIA OPEN

Vincitore del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea Categoria Open:

Tianyu Wang, Hiding and seeking

Shortlisted in mostra:

Eleonora Agostini, A Study on Waitressing

Alessandro Truffa, 432 Hz

Mari Kolcheva, Meteorologica

Nicolò Rinaldi W.E.I.R.D. (Wilderness Emulation Implicates Rapid Destruction)

CATEGORIA STUDENT

Vincitore del Premio Castelfiorentino per le Arti - Fotografia Contemporanea Categoria Student:

Martina Andreoni, Personal artistic explanations as to why I would never ask a Sami to handpick me a flower

Shortlisted in mostra:

Mirko Ostuni, Four to the dirt

Sara Petrillo, Pictures from Oil

Camilla Aprile, L’infinito in cui siamo

Lorenzo Urgesi-LERO, Superstare-Unveiling Arcano

Sono stati 1800 i partecipanti al concorso a conferma dell’incredibile successo dell’iniziativa. Alla premiazione ha assistito un pubblico numeroso che ha avuto modo di applaudire anche il Gruppo Fotografico Giglio Rosso che ha allestito la mostra “Confini. Il territorio come orizzonte” e i partecipanti al nuovo premio amatoriale “Cambi’Arti- Volti e paesaggi toscani”. Tutte le mostre relative a “Raccont’Arti”, a Cambi’Arti e al Giglio Rosso, sono visitabili al Centro Culturale Cambio.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

