Raddoppio ferroviario, Rossano Ramazzotti presidente della Consulta di Partecipazione

Martedì 2 dicembre 2025 si è tenuta la seduta di insediamento della Consulta di partecipazione per il monitoraggio dei lavori di raddoppio ferroviario ed elettrificazione della linea Empoli-Granaiolo.

A seguito della deliberazione n. 20 del Consiglio comunale del 29 aprile 2025 era stata istituita la Consulta che include, oltre ai 10 cittadini residenti nelle aree toccate dai lavori di RFI, 5 rappresentanti del Consiglio Comunale, nelle figure del Presidente del Consiglio Comunale e dei presidenti delle commissioni consiliari; e 2 rappresentanti della Giunta Comunale, nella persona del Sindaco o suo delegato e dell’assessore ai lavori pubblici e viabilità, o suo delegato. Sono invitati permanenti i tecnici del Comune di Empoli individuati dalla Giunta e i tecnici di RFI.

Nella prima seduta la Commissione ha eletto presidente Rossano Ramazzotti (con incarico di durata quadriennale fino al 2029). La vice presidente sarà invece Paola Bellini (durata incarico di 6 mesi).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

