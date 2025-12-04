Tenta rapina in un supermercato, fermato e arrestato

Un 32enne di origini tunisine è stato arrestato dai carabinieri a Firenze per rapina impropria. L'uomo, senza fissa dimora e irregolare in Italia, sarebbe stato sorpreso in un supermercato di via Del Prete mentre stava cercando di rubare merce dal valore di novanta euro.

Per fuggire, il 32enne avrebbe spintonato un addetto alla sicurezza. Subito sono arrivati i militari che lo hanno bloccato e arrestato, al giovane è stata applicata la misura dell'obbligo di firma. La merce è stata poi restituita.