Reddito di cittadinanza regionale, Stella (Fi): "I 23 milioni sono presa in giro elettori. M5S soddisfatto?"

"I 23 milioni nel bilancio 2026 della Regione Toscana che andranno a finanziare la misura del reddito di cittadinanza, sono una presa in giro degli elettori, una frode elettorale, a questo punto. Il reddito di cittadinanza regionale, annunciato come l'architrave dell'accordo di campo largo tra Pd e Cinque Stelle, è stato ridotto a un assegno per la formazione professionale per qualche mese. Immagino la soddisfazione dell'elettorato grillino e di Avs…". Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, commentando l'annuncio del governatore Giani.

"Considerando che nel 2022 i precettori toscani del reddito di cittadinanza nazionale erano 71.142, la misura avrebbe avuto bisogno di un finanziamento di circa 683 milioni di euro annui - sottolinea Stella -. Che poi è quello che abbiamo sempre detto in campagna elettorale. Resta da capire se questa sostanziale marcia indietro sia frutto di superficialità e insipienza, o di mancanza di serietà verso gli elettori. Noi, ovviamente, siamo ben contenti che non vengano gettati via soldi pubblici per una misura che abbiamo sempre avversato, ma se questo è lo spirito con cui la maggioranza affronta le questioni di interesse generale, stiamo freschi… Ci saremmo aspettati, piuttosto, un abbassamento dell'Irpef, come il governatore aveva promesso due anni fa, promessa che continua a non mantenere".

