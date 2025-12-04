Ripristinato il tetto della scuola Carducci a Fucecchio

Nelle scorse ore una ditta specializzata ha completato l’intervento per ripristinare le condizioni ottimali del tetto della scuola primaria Carducci. La copertura dell’edificio, infatti, era stata danneggiata circa due settimane fa in seguito al forte vento, che aveva causato il distacco e la caduta di una porzione di carta catramata, rendendo necessario un immediato sopralluogo per la messa in sicurezza.

In quell’occasione i vigili del fuoco, dopo aver valutato la situazione, avevano disposto l’interdizione dell’ingresso centrale, di conseguenza transennato per motivi di sicurezza. Tale provvedimento aveva comportato per alunni, famiglie e personale la necessità di utilizzare un cancello laterale, poco distante, per le operazioni quotidiane di entrata e uscita dalla scuola. Una modifica temporanea ma significativa, che ha richiesto attenzione e collaborazione da parte di tutti.

“Voglio ringraziare il personale e la dirigenza scolastica – spiega la sindaca con delega alla scuola, Emma Donnini – per aver gestito con grande professionalità e senso di responsabilità questo periodo, mettendo in atto tutte le accortezze necessarie per garantire comunque un flusso ordinato e sicuro degli alunni. Il Comune ha offerto la massima disponibilità e collaborazione affinché non si creassero ulteriori disagi, monitorando costantemente la situazione e accelerando il più possibile i tempi dell’intervento”.

Con il ripristino della copertura e la rimozione delle transenne, la scuola può ora tornare a usufruire del suo ingresso principale in piena sicurezza, ponendo fine a una fase provvisoria che, pur complessa, è stata affrontata con spirito di squadra e grande attenzione alla tutela dei bambini.

