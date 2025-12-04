San Miniato, le luci di Natale si accendono grazie ai CCN

Confcommercio: "Accolta la nostra richiesta, grazie al Comune per il sostegno alle illuminazioni"

Sarà un'illuminazione natalizia suggestiva e coinvolgente quella che abbraccerà il capoluogo di San Miniato e le frazioni di San Miniato Basso e Ponte a Egola. "Un risultato frutto di un lavoro di squadra che permetterà a gran parte del territorio comunale di poter contare su un'illuminazione che contribuirà a rendere più belle e accoglienti le nostre strade e le nostre piazze" annuncia il presidente di Confcommercio San Miniato Giovanni Mori, che ringrazia "il Comune e in particolare l'assessore al Commercio Giacomo Gozzini per aver accolto la nostra richiesta stanziando risorse aggiuntive per l'illuminazione, permettendo ai centri commerciali naturali del nostro territorio una più efficiente e completa gestione per l'allestimento dell'illuminazione natalizia".

"Lo stanziamento di un contributo aggiuntivo per sostenere i costi dell'illuminazione è stata una nostra precisa richiesta e apprezziamo lo spirito di collaborazione dimostrato dall'amministrazione" - afferma il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli - "Il nostro plauso va ai centri commerciali naturali di San Miniato Basso, Ponte a Egola e San Miniato centro storico per la gestione degli allestimenti natalizi, un impegno assolutamente non scontato e che richiede un grande lavoro, che conferma il loro ruolo determinante per garantire vivacità, vivibilità e attrattività del centro e delle frazioni del territorio comunale, come dimostrano peraltro durante l'intero anno con l'organizzazione di numerose iniziative. In questo periodo rinnoviamo il nostro appello a scegliere negozi di vicinato e attività di prossimità delle nostre città e dei nostri paesi per gli acquisti e i regali natalizi, un gesto concreto per sostenere realtà che costituiscono un autentico presidio di socialità e sicurezza sul nostro territorio".

"Un impegno da parte dell'amministrazione, così come quello dei presidenti e consigli direttivi dei Ccn di San Miniato Basso, Ponte a Egola e del centro storico di San Miniato, che stanno mettendo in campo un grande sforzo per garantire ad attività commerciali e cittadini una bellissima illuminazione, elemento fondamentale in un periodo decisivo per i consumi come quello delle festività natalizie e che restituisce sicuramente un immagine bella e decorosa del nostro territorio" conclude Mori.

