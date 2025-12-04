San Miniato, Palio di San Rocco a rischio: l’associazione Tra i Binari lancia la raccolta fondi

Provare a raccontare il laboratorio urbano e comunitario che sta attraversando il centro storico di San Miniato è una pratica complessa. Chi però c’era lo scorso agosto ha potuto assistere alla rinascita della partecipazione: circa 100 persone coinvolte a diversi livelli - con costumi, con strumenti musicali, ai fornelli, allenandosi per le sfide, con il sostegno e la presenza. Un laboratorio di pratiche su più fronti: le storiche manifestazioni della città e i vari gruppi e comitati si stanno riattivando, riproponendosi nella scena comunitaria. Il Palio di San Rocco, negli ultimi anni, sta intessendo relazioni che risvegliano animi sopiti da tempo.

Tra i Binari, nella sua pratica di Teatro Sociale e di Comunità, ha l’obiettivo principale di riportare la cittadinanza al centro del senso di appartenenza e attivazione del bene comune. Lo abbiamo fatto con l’esigenza di proporre dispositivi di partecipazione accompagnati da uno sguardo vigile, capace di far emergere tanto il locale quanto il globale. Non possiamo promuovere pratiche di umanità senza guardare a cosa sta accadendo nel mondo.

Abbiamo ereditato il Palio di San Rocco e il Festival del Pensiero Popolare nel 2019 e, in 6 anni, siamo riuscite ad incrementare il fatturato della manifestazione. Questo è accaduto affinando le competenze e veicolando finanziamenti pubblici e privati che hanno contribuito alla professionalizzazione della proposta.

Le risposte dei bandi e dei finanziamenti arrivano sempre a manifestazione conclusa, e ogni anno scegliamo di assumerci il rischio, perché il proposito è troppo alto per scegliere il contrario.

Nel 2025, a seguito della riformulazione dei criteri delle modalità di finanziamento del Ministero della Cultura, numerose realtà culturali italiane sono state escluse dal contributo annuale. Molti festival, teatri e compagnie hanno ricevuto forti riduzioni di contributi, declassamenti di riconoscimenti o esclusioni. Solo in Toscana 9 progetti di rievocazione storica non hanno visto riconfermato il finanziamento per l’anno 2025, tra le quali Tra i Binari.

La notizia del mancato finanziamento è stata comunicata il 24 settembre, quando le spese e i costi della manifestazione erano già stati effettuati e non ci è stato possibile un ridimensionamento per contenere le spese.

Abbiamo già riscontrato il sostegno di alcune istituzioni, l’amministrazione comunale ne è al corrente e stiamo lavorando per capire le possibilità, coinvolgendo anche alcuni mecenati privati come aziende e piccole e medie imprese. Tuttavia, non possiamo soffermarci soltanto su queste strade, in quanto il deficit a cui dobbiamo far fronte è di circa € 16.000,00.

Una scelta collettiva, non solo economica

Non si tratta solo di “coprire dei costi”.

Si tratta di difendere un processo comunitario attivo da anni, una visione di cultura e cittadinanza che ha già dato molto a questo territorio e che può dare ancora di più.

Tra i Binari oggi ha un problema. Ma crediamo che, come sempre, la risposta possa arrivare dalla collettività.

Per informazioni, sostegno o donazioni

PAYPAL:

teatritraibinari@gmail.com

BONIFICO:

Istituto di Credito: Crédit Agricole - Filiale di San Miniato

Intestatario: Tra I Binari A.P.S.

IBAN: IT82W0623071150000046788012

BIC/SWIFT: CRPPIT2P304

Causale: Donazione Palio di S.Rocco

Fonte: Ufficio stampa

