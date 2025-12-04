Sara Bosi nuova segretaria del PD di Sesto

L’Assemblea comunale del Partito democratico di Sesto Fiorentino ha eletto Sara Bosi come nuova segretaria, a seguito delle dimissioni presentate da Lorenzo Zambini lo scorso 3 novembre.

Bosi è stata scelta a larga maggioranza e l’assemblea ha accolto favorevolmente anche la sua proposta di inserire la figura di un vicesegretario, nella persona di Antonio Bindi. Nei prossimi giorni sarà presentata la segreteria al completo.

“Si apre un percorso significativo - dichiara Bosi -, il Pd di Sesto Fiorentino avvierà da subito un ampio percorso di ascolto e di confronto con tutta la comunità sestese in vista delle elezioni amministrative della primavera 2026, con l’obiettivo di definire un programma ambizioso capace di delineare la Sesto dei prossimi anni e di lavorare con il massimo impegno alla costruzione di una coalizione di centrosinistra ampia, inclusiva e orientata al futuro della nostra città.

In questa fase particolarmente rilevante per la vita amministrativa, con Claudia Pecchioli facente funzione di sindaco, il Partito democratico metterà in campo tutte le sue energie per portare a termine nel migliore dei modi l’attuale mandato insieme agli alleati di governo e per costruire, attraverso ascolto e confronto quotidiano, la Sesto dei prossimi anni. Ringrazio l’Assemblea e tutti gli iscritti che essa rappresenta, della fiducia accordatami e rivolgo un ringraziamento particolare a Lorenzo Zambini per il generoso impegno dedicato in questi anni a favore del partito e della nostra comunità”.

Fonte: Partito Democratico Sesto Fiorentino - Ufficio Stampa