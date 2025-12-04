Torna a Empoli il Mercatale con le eccellenze del territorio

Il sabato mattina al “Mercatale in Empoli”. Appuntamento il 6 dicembre 2025, dalle 8 alle 13, via Bisarnella (lato parco Mariambini). Tanti prodotti di qualità, eccellenze del territorio e tante idee per questo periodo di festività.

‘Girando’ tra i banchi del mercato agroalimentare empolese ci saranno: il ritorno del riso Jolanda da Ferrara, riso Carnaroli, riso Arborio, riso Venere, riso Roma, riso rosso e la farina di riso; il vivaio Petreti porterà fiori e piante;

la nuova Fattoria con il pane di grani antichi e il sale di Volterra, il pane ai 5 cereali, la schiacciata di Volterra e prodotti di gastronomia come lasagne, zuppe e arancini e molto altro.

Si prosegue con l’azienda agricola Belvedere con olio extravergine di oliva e pasta di farro e grano; i salumi, la carne di vitello, di maiale, di pollo e di coniglio di Marco Macelleria; l'orto di Paglione di Certaldo ci delizierà con verdure di stagione e la frutta con la mela francesca (una varietà antica). E poi, l'azienda agricola Geri Perricone con gli agrumi e la frutta secca da Ribera; il laboratorio degli impasti con pane di grani antichi e panettone; l’azienda agricola Fustolatico con vino e olio extravergine di oliva.

Ma il Mercatale non finisce qui. L’azienda agricola Maria Castrogiovanni delizierà gli affezionati clienti con formaggi a latte crudo, salumi, carne fresca bovina (animali allevati allo stato semibrado); Proceva con la pasta dei grani della Valdelsa; la cooperativa agricola del Frignano farà il taglio in diretta del parmigiano reggiano; la fattoria Simone Fiore con miele e olio extravergine di oliva; l’azienda agricola Marco Scarselli non mancherà con la sua frutta e verdura di Fucecchio.

E ancora, l’azienda agricola Roberto Romagnoli con carne di vitello, di maiale, salumi, pasta di grano antichi; l’azienda agricola la Contadina con formaggi caprini ed infine ma non per ultima, l’azienda agricola Luigina d’Ercole con verdure di stagione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa