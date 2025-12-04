Toscana Aeroporti, novembre da record: oltre 600 mila passeggeri rispetto al 2024

Economia e Lavoro Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Toscana Aeroporti supera per la prima volta la soglia dei 600 mila passeggeri nel mese di novembre. Con 613 mila passeggeri complessivamente transitati dagli aeroporti di Firenze e Pisa, infatti, registra un incremento del +10,4% in confronto a novembre 2024. La crescita del segmento di traffico internazionale (+16,6%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-5,8%). Al 30 novembre 2025, il Sistema Aeroportuale Toscano ha già superato il totale dei passeggeri transitati nell’intero 2024, raggiungendo i 9,2 milioni di passeggeri e con un incremento del +8,4% sul 2024.

Risultati dei singoli scali

L’Aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze registra il miglior novembre della sua storia con 265 mila passeggeri transitati e un miglioramento del +11,6% sul 2024. In forte crescita il segmento di traffico internazionale (+17,1%) che ha più che compensato la contrazione del segmento nazionale (-15,7%). Le rotte maggiormente trafficate a novembre confermano Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Amsterdam e Madrid. Lo scalo fiorentino, con i record registrati in ogni singolo mese del 2025, supera già al 30 novembre 2025 il totale dei passeggeri transitati nel 2024 con 3,6 milioni di passeggeri e una crescita del +9,5% sul 2024.

L’Aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa segna il miglior novembre di sempre con 348 mila passeggeri transitati e un incremento del +9,5% sul 2024. La positiva performance del segmento di mercato internazionale (+16,1%) ha più compensato la flessione di quello nazionale (-2,2%). Tirana conquista il primato delle rotte maggiormente servite, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari. Al 30 novembre 2025, lo scalo pisano ha già superato il totale dei passeggeri transitati nel 2024. Sono 5,6 milioni, infatti, i passeggeri con una crescita del +7,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Toscana
Economia e Lavoro
4 Dicembre 2025

Sicurezza sul lavoro, in Toscana sette morti in più rispetto al 2024

Tra le regioni che nel 2025 segnano un peggioramento più netto sul fronte delle morti sul lavoro c’è anche la Toscana, che registra un incremento di sette vittime rispetto all’anno [...]

Toscana
Attualità
3 Dicembre 2025

Via libera alla proposta di bilancio: per il 2026 a disposizione 12 miliardi e 900 milioni

Il bilancio 2026 della Regione, al netto delle partite di giro che sono solo poste tecniche, vale 12,9 miliardi di euro. “Con questa manovra approvata dalla giunta e che dovrà [...]

Toscana
Attualità
3 Dicembre 2025

Transizione ecologica nella ristorazione, il 4 dicembre apre bando per imprese e agriturismi

Apre domani, giovedì 4 dicembre 2025, il bando finalizzato a sostenere gli operatori del settore della ristorazione nel percorso di transizione ecologica e di valorizzazione della qualità e della tradizione alimentare. [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina