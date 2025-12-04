Ultimo dell’anno a Pontedera con Jerry Calà e il suo spettacolo 'Non sono bello… Piaccio!'

Cresce l’attesa e la curiosità per il primo Capodanno di Pontedera al Teatro Era, dove il prossimo 31 Dicembre sarà possibile festeggiare l'arrivo del 2026 con un evento particolarmente brillante e divertente: lo spettacolo "Non sono bello... Piaccio!” dell'attore, cantante e musicista Jerry Calà. Un concert-show sulla musica degli anni '60-'70-'80 prodotto in esclusiva da The Best Organization e già applaudissimo in molti teatri italiani.

La serata è organizzata da Fabbrica Europa con il patrocinio del Comune di Pontedera. Per l'occasione, la sala Thierry Salmon del Teatro Era sarà completamente rivoluzionata togliendo poltroncine e gradinata. Il pubblico assisterà così allo spettacolo seduto a tavoli rotondi, con posti assegnati, in un'atmosfera elegante e inusuale. Questo è il programma: il Teatro aprirà alle 22.30. Lo spettacolo di Jerry Calà inizierà alle 23.30 e terminerà alle 1.15,includendo anche il brindisi di mezzanotte. A seguire, Dj Set fino alle 3.00. Drink e dolci natalizi saranno a cura di Gab Banco e Gusto.

Nello spettacolo "Non sono bello... Piaccio!" Jerry Calà ripercorre i momenti salienti della sua vita attraverso canzoni, monologhi e il coinvolgimento diretto del pubblico.

Accompagnato dalla mitica Jerrysuperband, racconta alla sua maniera oltre 50 anni di carriera e di storia del costume italiano.

Il lungo percorso artistico di Jerry Calà è stato scandito da canzoni indimenticabili, dagli albori con i Gatti di Vicolo Miracoli fino ai film che hanno clamorosamente rilanciato vecchi successi degli anni ’60, ’70 e ’80. Jerry trasporta il pubblico in quella Verona Beat dove lui, giovanissimo bassista, si esibiva in teatrini parrocchiali interpretando i brani dell’Equipe 84, dei Beatles, dei Rokes e dei Rolling Stones per poi approdare alle canzoni da cabaret del periodo in cui, con i Gatti, si esibiva al Derby Club di Milano, sotto l’influenza di Cochi e Renato e di Enzo Jannacci. Infine, i grandi successi musicali come Prova e la sigla di Domenica in Capitooooo!, che ha venduto più di un milione di copie.

Il viaggio nel tempo con Jerry comprenderà un’importante tappa nel cinema: Sapore di mare dei Vanzina è diventato il motore della riscossa delle musiche degli anni ’60, mentre la colonna sonora di Vacanze di Natale lanciò brani di disco music anni ’80 che sono divenuti hit, come I like Chopin e, in particolare, una canzone che Jerry-Billo cantava al piano bar, Maracaibo, uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia.

Non perdetevi quindi il Capodanno al Teatro Era con Jerry Calà e il suo spettacolo “Non sono bello…Piaccio!” L’accesso in sala sarà consentito solo al pubblico adulto

I biglietti di ingresso, al costo di 60 euro a persona, compresi lo spumante e i dolci per il brindisi, possono essere acquistati direttamente in Teatro (telefonare al 378/3093782 per prendere appuntamento) oppure sul sito: https://www.ticketone.it/event/jerry-cala-non-sono-bello-piaccio-teatro-era-20897719/

Per maggiori informazioni: info@ultimodellannopontedera25.it – 378/3093782

JERRY CALÀ - BIOGRAFIA

Calogero Calà in arte Jerry è nato a Catania il 28 giugno 1951. Dopo anni di gavetta come cabarettista con il gruppo dei "Gatti di Vicolo Miracoli" di cui ha fatto parte insieme a Umberto Smaila, Franco Oppini e Nini Salerno, raggiunge la celebrità con i due film Arrivano i Gatti e Una Vacanza bestiale, entrambi del 1980, e soprattutto con le canzoni Prova e Capito!. Quest’ultima, sigla della trasmissione "Domenica In”, ha venduto più di un milione di copie.

Carlo Vanzina sceglie Jerry Calà come attore protagonista di alcune sue pellicole di enorme successo, fra cui Vacanze di Natale (1983), Sapore di mare (1983) e ancora Vacanze in America (1986), Yuppies (1986) e molti altri. Con Marco Risi invece Jerry gira la trilogia Vado a vivere da solo, Un ragazzo e una ragazza e Colpo di fulmine, dimostrando la sua versatilità di interprete.

Nel 1993 Jerry raggiunge il culmine con il film Diario di un vizio del regista Marco Ferreri, recitando in un ruolo diverso da quello a cui il pubblico era abituato e conquistando così il Premio della critica italiana al Festival di Berlino.

La carriera di Calà prosegue anche sul piccolo schermo con miniserie come Yesterday Vacanze al mare (1985), Anni ’60 (1999) e l’insuperabile Professione Vacanze (1987), ancora oggi trasmessa ogni estate dalle reti Mediaset con altissimo share.

Nel 1994 Jerry decide di cimentarsi nella regia. Il primo dei suoi lungometraggi è la parodia di Jurassic Park intitolata Chicken Park, seguita dal film I ragazzi della notte, Gli Inaffidabili, Vita Smeralda e Torno a vivere da solo, uscito nel 2008. Nel 2012 torna al Cinema con i film Operazione vacanze ed E io non pago.

Nel settembre 2010 Jerry viene invitato alla 67ma Mostra del cinema di Venezia dove, nella sezione retrospettiva, viene celebrato il primo film cult Vacanze di Natale, capostipite del più fortunato filone del cinema italiano contemporaneo, quello dei cinepanettoni. Il fatto che la Mostra di Venezia abbia dedicato al cinema comico italiano una retrospettiva deve essere letto anche come un omaggio a un genere troppo spesso rimasto nell'ombra.

Nel 2019 Jerry Calà torna al Cinema in veste di regista e attore protagonista con il film Odissea nell’ospizio, in cui riunisce tutti i Gatti di Vicolo Miracoli: Franco Oppini, Umberto Smaila, Nini Salerno. Il film è uscito su Chili il 3 Ottobre 2019.

Il 30 dicembre 2022 Jerry Calà è stato premiato con il “King of Comedy” al Capri-Hollywood e, dal 2023, tornerà sul set in veste di attore e regista di un nuovo film commedia che verrà girato tra Napoli, Ischia e il Molise.

Fonte: Ufficio stampa