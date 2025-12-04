Valdelsa Classic Motor Club: nuova vettura a disposizione dei giovani piloti della Racing Academy

Ci sono diverse aziende del comprensorio empolese e senese tra i partner di Valdelsa Classic Motor Club, storica scuderia valdelsana che vanta numerosi titoli italiani, impegnata con i loro piloti in varie specialità dalla pista al rally passando per le cronoscalate. A ringraziare loro, l’imprenditore castellano Massimo Pucci nonché presidente e pilota giallo - blu che vuole sottolineare il forte legame con tutti i partner che hanno contribuito in questa stagione agonistica a sostenere la scuderia, in particolare a favore del nuovo progetto, da lui ideato insieme al consiglio direttivo: il Valdelsa Racing Academy.

"L’ingresso di nuovi giovani piloti ha portato la Valdelsa ad un processo di rinnovamento - commenta Massimo Pucci - con l’obiettivo di dare la possibilità alle giovani promesse di emergere nello sport, aiutandoli a percorrere e raggiungere i propri sogni".

Dopo la teoria e l’allenamento, seguiti da esperti piloti, alcune 'giovani promesse' hanno potuto effettuare quest’anno il battesimo in pista con l’esordio nel Campionato Italiano Velocità Autostoriche in Circuito, sempre affiancati da esperti piloti, ottenendo buoni risultati.

Per proseguire ed accrescere il progetto VRA, la Scuderia si è dotata inoltre di una nuova vettura, una Citroen Saxo VTS, preparata sia per le competizioni in pista sia per le cronoscalate ed i rally, da poter mettere a disposizione dei giovani talenti.

I test degli aspiranti piloti saranno effettuati il 7 Marzo 2026 nell’ambito della manifestazione 'Valdelsa Day' prologo alla Stagione Agonistica 2026, presso l’Autodromo dell’Umbria a Magione.

Massimo Pucci vuole sottolineare ancora una volta il forte legame con i partner: Cip International, ZeM, Casablanca Garden Bar, Ma.pi, Ciccorossi, Urbanite - Bombata Bags, Bacci Trasmissioni

Meccaniche e Maxi Car Racing ringraziandoli ancora una volta per il cammino che stanno facendo insieme alla scuderia valdelsana ed i loro progetti rivolti soprattutto ai giovani.

