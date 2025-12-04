Valdelsa Classic Motor Club: nuova vettura a disposizione dei giovani piloti della Racing Academy

Attualità Valdelsa
Condividi su:
Leggi su mobile

Ci sono diverse aziende del comprensorio empolese e senese tra i partner di Valdelsa Classic Motor Club, storica scuderia valdelsana che vanta numerosi titoli italiani, impegnata con i loro piloti in varie specialità dalla pista al rally passando per le cronoscalate. A ringraziare loro, l’imprenditore castellano Massimo Pucci nonché presidente e pilota giallo - blu che vuole sottolineare il forte legame con tutti i partner che hanno contribuito in questa stagione agonistica a sostenere la scuderia, in particolare a favore del nuovo progetto, da lui ideato insieme al consiglio direttivo: il Valdelsa Racing Academy.

"L’ingresso di nuovi giovani piloti ha portato la Valdelsa ad un processo di rinnovamento - commenta Massimo Pucci - con l’obiettivo di dare la possibilità alle giovani promesse di emergere nello sport, aiutandoli a percorrere e raggiungere i propri sogni".

Valdelsa_motor_club_partners (9)

Valdelsa_motor_club_partners (1)

Valdelsa_motor_club_partners (2)

Valdelsa_motor_club_partners (3)

Valdelsa_motor_club_partners (4)

Valdelsa_motor_club_partners (5)

Valdelsa_motor_club_partners (6)

Valdelsa_motor_club_partners (7)

Valdelsa_motor_club_partners (8)

Dopo la teoria e l’allenamento, seguiti da esperti piloti, alcune 'giovani promesse' hanno potuto effettuare quest’anno il battesimo in pista con l’esordio nel Campionato Italiano Velocità Autostoriche in Circuito, sempre affiancati da esperti piloti, ottenendo buoni risultati.

Per proseguire ed accrescere il progetto VRA, la Scuderia si è dotata inoltre di una nuova vettura, una Citroen Saxo VTS, preparata sia per le competizioni in pista sia per le cronoscalate ed i rally, da poter mettere a disposizione dei giovani talenti.

I test degli aspiranti piloti saranno effettuati il 7 Marzo 2026 nell’ambito della manifestazione 'Valdelsa Day' prologo alla Stagione Agonistica 2026, presso l’Autodromo dell’Umbria a Magione.

Massimo Pucci vuole sottolineare ancora una volta il forte legame con i partner: Cip International, ZeM, Casablanca Garden Bar, Ma.pi, Ciccorossi, Urbanite - Bombata Bags, Bacci Trasmissioni
Meccaniche e Maxi Car Racing ringraziandoli ancora una volta per il cammino che stanno facendo insieme alla scuderia valdelsana ed i loro progetti rivolti soprattutto ai giovani.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Valdelsa
Attualità
29 Marzo 2025

Sr 429 bis di Valdelsa: in estate lavori per 1 milione e 400 mila euro

Un primo intervento urgente di manutenzione straordinaria per mitigare i tratti ammalorati con il rifacimento della pavimentazione stradale nel tratto della Sr 429 bis di Valdelsa compreso tra la rotatoria [...]

Siena
Attualità
27 Gennaio 2022

Tiemme cerca autisti, al via un piano di assunzioni

Tiemme Spa cerca autisti da inserire nel proprio organico per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico, linea a lunga percorrenza, servizi di noleggio. Tre opportunità nelle quali potranno essere [...]

Siena
Attualità
1 Marzo 2021

Arrivano i fondi Unicoop Firenze per i centri antiviolenza del Senese

Oltre 10mila euro per aiutare le donne vittime di violenza, nelle piccole spese quotidiane e per organizzare corsi di formazione per nuove volontarie. Il mondo del sostegno alle donne vittime [...]



Tutte le notizie di Valdelsa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina