Tutto pronto a Cerreto per la Via dei Presepi: c'è anche la Torre di Pisa all'uncinetto

Ai nastri di partenza la XIV edizione de “La Via dei Presepi di Cerreto Guidi” che anche quest’anno è destinata a rapire l’attenzione dei visitatori per la multiforme varietà dei presepi. Sono circa 200, allestiti presso la Palazzina dei Cacciatori e in alcuni fondi del centro, senza contare quelli dislocati in tutte le vie del borgo.

Per i visitatori sarà possibile ammirare i numerosi presepi che arrivano dalla Toscana e da molte parti d’Italia. Diversi fra loro, ma uguali per la bellezza e il messaggio che li contraddistingue, i presepi saranno visitabili fino al 18 gennaio quando si terrà anche la cerimonia di premiazione del concorso. Tante le curiosità, partendo da alcuni presepi di pregio di inizio ‘900 per proseguire con le originali proposte di presepi realizzati con i più vari materiali, senza tacere dei ‘maestri cerretesi’ guidati da Gessica Mancini che con il suo presepe all’uncinetto richiama visitatori da ogni parte del mondo e che quest’anno presenta l’imperdibile novità della Torre di Pisa all’uncinetto, alta 2 metri e mezzo. Da segnalare che anche quest’anno la Via dei Presepi è inclusa nel circuito “Terre di Presepi” e promossa in stretta collaborazione con l’Associazione Nazionale Città dei Presepi, presieduta da Simona Rossetti. L’inaugurazione è prevista per Domenica 7 dicembre alle ore 15,00 alla presenza, fra gli altri, della Sindaca, del consigliere regionale Federico Eligi, e del Vescovo di San Miniato Mons. Giovanni Paccosi. A margine dell’inaugurazione, è prevista l’apertura della Mostra di San Francesco con esposizione della bandiera della pace e l’arrivo del Lume della Pace.

Inoltre Cerreto Dolce Borgo saluterà la Via dei Presepi con la Banda musicale di Malmantile e uno spettacolo di giocolieri e mangiafuoco. Curiosità per lo Sciabolatore di Spumante italiano, mentre i negozi del centro saranno aperti. Da segnalare, nell’intensa giornata di inaugurazione, anche “Fiocchi e Fiamme: Vin Brulè e merenda” a cura della Contrada di Porta al Palagio.

La Via dei Presepi è organizzata dal Comune di Cerreto Guidi, dal Comitato promotore, dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi, dalla Parrocchia, dalla Pro Loco, con il patrocinio della Regione Toscana. Gli eventi sono realizzati anche grazie al contributo economico di T-Racing di Tobia Cavallini, del Fioraio di Mattia Corsini e del Forno di Isabella di Ivano Giorgi (esclusivamente per le luminarie).