A Castelfiorentino lo show di Dario Ballantini

Previsto fuori abbonamento, “Lo spettacolo di Dario Ballantini” è in programma nell’ambito dell’intensa stagione del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. L’appuntamento con il grande attore ed imitatore livornese, è previsto per Giovedì 11 Dicembre alle ore 21,00.

Dario Ballantini porta in teatro una scelta di trasformazioni doc dei suoi quarant'anni di attività. Dieci cavalli di battaglia interpretati dal suo sorprendente trasformismo, soprattutto quelli legati ad episodi curiosi che in tv non si sono visti e quelli maggiormente legati al mondo della musica.

Per ognuno c’è il racconto dei retroscena, degli incontri faccia a faccia imitatore-imitato, con relative conseguenze tragicomiche di una carriera sia televisiva (Striscia La Notizia) che teatrale, totalmente vissuta nei panni di altri.

Accompagnato dalla superba fisarmonica di Marcello Fiorini (suo partner anche in Ballantini&Petrolini) e materiali video, Ballantini farà sfilare come in un concerto a più̀ ospiti, personaggi del calibro di Gino Paoli, Ray Charles, Vasco Rossi, Paolo Conte, Zucchero ed altri, nonché l’indimenticabile Valentino, icona comica della sua carriera.

Lo spettacolo di Ballantini precede di pochi giorni un nuovo, atteso appuntamento della stagione di prosa del Teatro del Popolo, in programma Mercoledì 17 dicembre alle ore 21,00 quando saranno a Castelfiorentino Vanessa Gravina, Max Malatesta e Nicola Rignanese in “L’uomo, la bestia e la virtù”.

Fonte: Ufficio stampa