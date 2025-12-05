A Palazzo Leggenda appuntamento con il ciclo ‘Civico 0’

Molti sono gli appuntamenti che si terranno nella biblioteca delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi Palazzo Leggenda. La settimana comincia nella suggestiva Torre delle storie dove tutto ‘accade’ con meraviglia. Mercoledì 10 dicembre 2025, alle 17, ecco le Storie d’inverno e di Natale. Fiocchi di neve e luci scintillanti vi aspettano per leggere insieme storie che profumano di questo periodo davvero speciale. (Attività da 3 a 10 anni).

Giovedì 11 dicembre, alle 17, per Creativitàgiocando. Un caminetto di mattoni… Lego. Un pomeriggio incredibile insieme ai mattoncini più famosi del mondo, in formato digitale, per costruire caminetti e passaggi innevati! Da 8 a 12 anni. Prenotazione consigliata.

Sabato 13 dicembre, alle 16.30 per Una Torre di Storie… In Lingua! Once upon a story. Winter is coming! Un pomeriggio di fun and learning, con delle cool(d) letture e un laboratorio creativo dove la magia dell’inverno prende vita… in inglese! Winter is coming… are you ready? Da 6 a 10 anni. Prenotazione consigliata.

E si arriva al ciclo delle attività nell’ambito di ‘Civio 0’, la biblioteca è casa. Gli appuntamenti sono: mercoledì 10 dicembre, alle 17, ‘Genitorialità. Capire per includere’, apprendimento e neurodivergenza: DSA, ADHD, autismo. Comprendere per accogliere e creare contesti scolastici e sociali inclusivi. A cura di Lisa Turrini, psicologa, e Martina Salucci, logopedista. L’incontro è realizzato In collaborazione con Centro Co.Me.Te.

Venerdì 12 dicembre, alle 17, ecco Una Torre di Storie… In Lingua! Bibliofrance. Letture in lingua francese e laboratorio “Je serai renne du Père Noël”. Attività da 7 a 10 anni. Prenotazione consigliata. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione FilRouge docenti francese.

Sabato 13 dicembre, invece, dalle 10, per Genitorialità. Crescere insieme. Pratiche di salute fisica, psichica ed emotiva dal concepimento ai primi anni di vita. Suoniamo una fiaba! Incontro per genitori, bambine e bambini. A cura di Vera Cammelli, musicoterapeuta. Incontro in modalità interattiva e laboratoriale. È raccomandata la partecipazione dei figli di qualsiasi età. Questo appuntamento è realizzato in collaborazione con l’associazione L’Albero che cammina e l’associazione Culturale Il Ponte.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

