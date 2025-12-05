A San Casciano il Natale diventa solidale: il dono sospeso per chi è in difficoltà

Il Natale è più solidale con il dono sospeso e il cuore rivolto alle persone che vivono in condizioni di disagio. Ha preso il via l’iniziativa promossa dal Comune di San Casciano in Val di Pesa che mira a sostenere e porsi al fianco delle famiglie più fragili durante le festività natalizie. Regalare un sorriso con un gesto d’amore, un dono acquistato in una delle sessanta attività economiche che hanno aderito al progetto, e lasciarlo in sospeso per chi non se lo può permettere. I destinatari saranno le famiglie e tutti coloro, dai più piccoli agli anziani, che versano in condizioni di difficoltà economica e sociale. L'iniziativa nasce e si sviluppa grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale, le associazioni locali e gli esercizi commerciali che aderiscono al progetto che trae ispirazione dalla tradizione partenopea del caffè sospeso.

“Tutti insieme, con piccoli grandi atti d’amore, possiamo donare un sorriso e fare la differenza - dichiara il sindaco Roberto Ciappi - sostenendo anche a distanza chi ha più bisogno. Rivolgo un ringraziamento alle attività economiche e a tutti i volontari e le volontarie che hanno aderito al progetto, invito la comunità affinché acquisti un piccolo dono da lasciare in sospeso per le persone fragili”. “L'obiettivo è quello di esprimere vicinanza ai cittadini, anziani, persone sole e famiglie in difficoltà, - dichiara l’assessore alle Politiche sociali Duccio Becattini - che in questo momento attraversano una fase difficile e non hanno le risorse per celebrare il Natale”.

Gli acquisti possono essere effettuati fino al 20 dicembre e lasciati all'interno delle attività commerciali che poi i volontari e le volontarie ritireranno e distribuiranno alle famiglie individuate dai servizi sociali del Comune. Non si possono donare prodotti freschi, alcolici, tabacchi e giochi d’azzardo.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di San Casciano in Val di Pesa, la Consulta dei Giovani, la Festa del Volontariato Sancascianese, il Centro d’ascolto parrocchiale Caritas, la Misericordia di Mercatale e il centro socio-culturale di Cerbaia. Ad avere un ruolo centrale nella realizzazione di questo progetto sono il Centro Commerciale Naturale “La dolce gita” di San Casciano e le attività commerciali ed economiche delle frazioni. Fondamentale anche il supporto della Pro Loco di San Casciano in Val di Pesa. E’ possibile consultare l’elenco degli esercenti sul sito web del Comune di San Casciano in Val di Pesa (www.comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it).

Indichiamo l’elenco degli esercizi aderenti: Pasticceria Pimpina, Super Young e Il Bruco Abbigliamento, Tabaccheria Mario, Alimentari Serena, Frutta e Verdura Gherardelli, Bar da I' Moro, Parrucchiera Fernanda Jordao, Farmacia Marzucco, La Sosta del Trecca, Alderighi Mesticheria, Bar Briciolo, Merceria Damiani Claudia, Parrucchiere Moreno, Coop Mercatale, Elettrodomestici Iacopo Iandelli, Macelleria Tozzetti, Il Vinaio, Tabaccheria Mercatale, Il Refrattario, Farmacia Modugno, Chiaria Edizioni, Agraria Zecchi, Alegria abbigliamento, Angela e Letizia S.n.c, Antica Dolce Forneria, Bandinelli Daniela Merceria, Blu Bar, CCN San Casciano, Chianti Garden, Etico Shop, Expert City Becucci e Corneli, Farmacia Spedaletto, Fate e Folletti (Primigi Store), I 4 Pasticci, I Fruttolani, Il Girasole, Il Soffietto, Latteria Marranci, Le Follie Calzature, Libreria Anacleto, Libreria Lotti, Macelleria Secci Dario & c Snc, NKD, Nuovo Corso, Sogni del Chianti, Studio L fotografia, Tabaccheria Francesca Zecchi, Undercolors of Benetton, Biologico Cerbaia, Parrucchiera Silvia Hair Chic, Sidis Alimentari, Elvi Abbigliamento, Macelleria Taroccio, Azzurro Polvere, Forno Macucci, Quadri in stile e copie d’arte, La Latteria.

Fonte: Associato del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

