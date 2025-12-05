Accese le luci di Natale, al Mercato di Centrale 20 giorni di eventi

Uno dei momenti più simbolici del calendario cittadino: oggi, al piano terra del Mercato Storico di Firenze, si è tenuta l’accensione delle luci natalizie, un rito che ha dato ufficialmente il via alle festività. La cerimonia è poi proseguita al primo piano del Mercato Centrale Firenze con un brindisi a base di panettone e prosecco, aperto alla comunità.

All’iniziativa hanno partecipato anche la presidente del Consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi e il presidente del Quartiere 1 Mirko Rufilli, insieme a rappresentanti delle associazioni e delle realtà del territorio. Una presenza corale che conferma la volontà di fare delle festività un momento condiviso, capace di unire istituzioni, cittadini e luogo simbolo della vita fiorentina come il Mercato.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate