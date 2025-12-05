Accese le luci di Natale, al Mercato di Centrale 20 giorni di eventi

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Uno dei momenti più simbolici del calendario cittadino: oggi, al piano terra del Mercato Storico di Firenze, si è tenuta l’accensione delle luci natalizie, un rito che ha dato ufficialmente il via alle festività. La cerimonia è poi proseguita al primo piano del Mercato Centrale Firenze con un brindisi a base di panettone e prosecco, aperto alla comunità.

All’iniziativa hanno partecipato anche la presidente del Consiglio regionale della Toscana Stefania Saccardi e il presidente del Quartiere 1 Mirko Rufilli, insieme a rappresentanti delle associazioni e delle realtà del territorio. Una presenza corale che conferma la volontà di fare delle festività un momento condiviso, capace di unire istituzioni, cittadini e luogo simbolo della vita fiorentina come il Mercato.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
4 Dicembre 2025

Inaugurata panchina rossa nella sede di Ispro a Villa delle Rose

Un’altra panchina rossa per dire no alla violenza sulle donne. È il segnale permanente di rispetto, memoria e impegno civile inaugurato questa mattina nel prato di Villa delle Rose, sede [...]

Firenze
Attualità
4 Dicembre 2025

Friends of Florence e Fondazione Angeli del Bello insieme per la manutenzione del tabernacolo di piazza Tasso

Friends of Florence, che nel 2025 ha rinnovato il proprio sostegno alla Fondazione Angeli del Bello per la manutenzione dei tabernacoli, ha partecipato, insieme ai cittadini, il lunedì scorso all'intervento [...]

Firenze
Attualità
4 Dicembre 2025

Mannarino apre il Musart Festival 2026 al Parco Mediceo di Pratolino

È Mannarino il primo nome del Musart Festival Firenze al Parco Mediceo di Pratolino. L’artista, attualmente al lavoro su nuova musica, sarà in concerto sul main stage del Festival sabato [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina