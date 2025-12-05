Addio a Roberto Landi, Empoli in lutto per la scomparsa dell'imprenditore della moda

Comunità e imprenditoria empolese in lutto per la scomparsa, all'età di 88 anni, di Roberto Landi, grande nome conosciuto e apprezzato nel settore della moda e dell'economia cittadina.

"La città piange Roberto Landi, imprenditore della moda importante e grande punto di riferimento per il settore" si legge nel messaggio di cordoglio del sindaco di Empoli Alessio Mantellassi. "Partendo dall’azienda di camice del padre Lando, seppe stare nel tempo della crescita delle confezioni, lanciò la sfida dell’impermeabile e fece crescere l’azienda. Dal ‘50 a poco tempo fa ha guidato la sua azienda con grande passione. A Marco e Simone un grande abbraccio e le condoglianze di tutta la comunità".

Come riportato oggi sul quotidiano La Nazione, la storia della famiglia Landi nasce con il padre, Lando, che fondò l’azienda e partì con la produzione di camicie, evolvendo poi nella confezione di capispalla in pelle, diventando una delle realtà più importanti del distretto. Roberto ha raccolto questa eredità negli anni ‘70 e una volta alla guida è riuscito a trasformare l'attività locale in una realtà dal respiro globale, pur mantenendo un forte contatto col territorio. Solo da due anni aveva lasciato la presidenza della società, ora nelle mani dei fratelli Marco e Simone. Mercoledì notte, a causa di un malore, Roberto se ne è andato nonostante le cure dei medici. Lascia la moglie Grazia e i figli Simone e Marco. I funerali si svolgeranno oggi, venerdì 5 dicembre, alle ore 15 presso la Chiesa Santuario Madonna del Pozzo di Empoli.

