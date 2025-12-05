Alla scoperta di storia e tradizioni di Empoli con 'Camminare con gusto'

Valorizzare la ricca eredità storica, culturale e artistica di Empoli, in uno stretto connubio con le attività commerciali locali che quotidianamente creano valore e innovazione sul territorio, e mantengono forte il legame con la sua tradizione artigianale e commerciale.

È questo l’obiettivo di “Empolivagando. Storia, mestieri, tradizioni e sapori della città di Empoli” il walking tour al quale venerdì 5 dicembre 2025 hanno partecipato giornalisti e food blogger del settore enogastronomico e turistico.

L’iniziativa è parte del progetto “Camminare con Gusto”, realizzato da Confcommercio Toscana nell’ambito di Vetrina Toscana e dedicato alla scoperta dell’identità enogastronomica e culturale dei territori toscani.

Alcuni professionisti della comunicazione hanno così sperimentato in anteprima lo speciale itinerario pensato per promuovere la città di Empoli e raccontare il suo forte legame con le produzioni artigiane e manifatturiere che qui si sono sviluppate, in primis il famoso vetro verde.

L’itinerario resta ora patrimonio di tutti attraverso uno speciale QR Code presente nelle botteghe e nei ristoranti del circuito Vetrina Toscana. In questo modo, chiunque potrà accedere virtualmente a informazioni, curiosità e dettagli sulle tappe previste nel walking tour.

La passeggiata, pensata per essere facilmente fruibile da tutti, si sviluppa per circa un km e mezzo, per una durata di circa due ore e mezza. La partenza è da via Petrarca, presso la storica pasticceria La Perla, punto di riferimento per gli empolesi e dispensatrice di golosità, tra cui biscotti e pasticceria tipica toscana. A pochi passi, il MUVE - Museo del Vetro, inaugurato nel 2010 nei suggestivi spazi del Magazzino del Sale, uno degli edifici più antichi della città, luogo ideale per scoprire la storia della produzione vetraria locale e in particolare del vetro verde, che ha segnato fortemente l’identità di Empoli sia sul piano dell’assetto urbanistico sia dello sviluppo economico locale.

Da piazza della Vittoria, dopo la visita al Santuario della Madonna del Pozzo e alla casa museo Ferruccio Busoni, il gruppo di comunicatori ha quindi fatto tappa al Campaccio Bestreet (via Curtatone e Montanara) per una degustazione di tartare di manzo e cecina realizzate con produzioni toscane. Non è mancata la visita alla celebre Collegiata di Sant’Andrea in piazza Farinata degli Uberti e al suo Museo. Poi, in piazza XXIV luglio, il tour si è concluso alla Pizzeria Ventitré con una degustazione di pizza, fritti e affettati, ovviamente “made in Tuscany”.

A dare il saluto a blogger e giornalisti presenti è arrivato anche l’assessore alla cultura del Comune di Empoli Matteo Bensi, insieme alla responsabile della delegazione empolese di Confcommercio Martina Cocchi e alla referente di vetrina Toscana Daniela Mugnai.

“Camminare con Gusto” è promosso da Confcommercio Toscana nell’ambito del programma “Vetrina Toscana”, realizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con Unioncamere Toscana, Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana.

Fonte: Ufficio stampa

