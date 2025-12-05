All’ospedale Cisanello di Pisa donati quadri per la sala d’attesa della Neurorianimazione

Scuola e Università
Condividi su:
Leggi su mobile

Una serie di quadri raffiguranti paesaggi marittimi e rilassanti, dipinti dall’ex infermiera della Sezione dipartimentale di Neuroanestesia e rianimazione dell’Aoup, Monica Bellini, abbelliscono da oggi la sala d’attesa della struttura di terapia intensiva diretta da Francesco De Masi.

Il dono arriva dalla famiglia Marconcini di Livorno che ha voluto devolvere una somma di denaro al reparto, in segno di gratitudine a tutti gli operatori sanitari che si sono prodigati con professionalità, dedizione e affetto alle cure e alla gestione del fine vita durante il ricovero della loro amatissima congiunta. Con la somma sono stati acquistati tele e colori per realizzare i dipinti.

sala_d’attesa_della_Neurorianimazione (7)

sala_d’attesa_della_Neurorianimazione (6)

sala_d’attesa_della_Neurorianimazione (5)

sala_d’attesa_della_Neurorianimazione (4)

sala_d’attesa_della_Neurorianimazione (3)

sala_d’attesa_della_Neurorianimazione (2)

sala_d’attesa_della_Neurorianimazione (8)

sala_d’attesa_della_Neurorianimazione (1)

Alla cerimonia di donazione con i familiari, l’autrice dei quadri e lo staff del reparto, con la direzione infermieristica, ha partecipato la direttrice sanitaria dell'Aoup Giuliana Fabbri, che ha sottolineato l’importanza dell’umanizzazione delle cure, un valore aggiunto ormai imprescindibile per ogni ospedale.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Scuola e Università
4 Dicembre 2025

Eduscopio 2025: il Liceo "Dini" di Pisa primo nell’area pisana e secondo in Toscana

Il Liceo Scientifico “Ulisse Dini” di Pisa ottiene risultati di eccellenza nell’edizione 2025 di Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli che valuta la qualità delle scuole superiori italiane sulla base [...]

Pisa
Scuola e Università
4 Dicembre 2025

Al via il nuovo anno accademico al Sant’Anna, il rettore: "Garantire stabile lavoro di ricerca"

Un appello all'innovazione, alla responsabilità e alla capacità di dialogo ha segnato l'inaugurazione del nuovo anno accademico della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, tenutasi oggi presso il Teatro Verdi. Sotto [...]

Empoli
Scuola e Università
4 Dicembre 2025

Nuove borracce alle scuole primarie di Empoli

Anche quest’anno sono state consegnate gratuitamente delle borracce alle classi ‘prime’ delle scuole primarie. A Empoli la giornata dedicata a questo piccolo gesto che fa bene all’ambiente si è svolta [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina