'Apocalisse tascabile' e 'Fiabe Jazz' al Quaranthana di Corazzano

Nell’ambito della stagione teatrale del Quaranthana 2025.26, Teatro Comunale di San Miniato, in via Zara 58, loc. Corazzano, venerdì 12 dicembre alle ore 21:30 Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, straordinari giovani artisti, in scena con APOCALISSE TASCABILE, uno spettacolo pluripremiato che ha ottenuto notevole successo di pubblico.

Domenica 14 dicembre alle ore 17:00 per i più piccini Il teatro popolare d’arte presenta FIABE JAZZ I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE.

Venerdì 12 dicembre alle ore 21:30 è la volta di Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, straordinari giovani artisti, in scena con APOCALISSE TASCABILE, uno spettacolo pluripremiato che ha ottenuto notevole successo di pubblico. Un lavoro a doppiofondo che racconta la fine del mondo, ma è anche l’occasione per risvegliare quella “debole forza messianica” che secondo Benjamin si deposita in ogni generazione, in attesa d’essere portata alla luce per scardinare il mondo. Senza alcun preavviso, Dio compare in un supermercato in periferia di Roma e vi annuncia la fine del mondo. Per sua colpa e sfortuna, ad ascoltarlo c’è ben poca gente. A prenderlo sul serio c’è solo un giovanotto amorfo e sfibrato, da allora fatalmente destinato ad essere il profeta della fine dei tempi. Accompagnato da uno svogliato angelo dell’Apocalisse, il giovane apostolo si fa strada nell’abisso peccaminoso della città romana, per annunciare ai suoi abitanti la loro imminente fine. Il progetto apocalittico voluto da Dio sembra però fallire. La triste notizia annunciata però non sembra affatto scuotere chi già si dedica, con mortuaria solerzia, alla propria quotidiana estinzione.

Domenica 14 dicembre alle ore 17:00 per i più piccini Il Teatro Popolare D’arte presenta FIABE JAZZ I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE. Uno spettacolo di teatro e musica prodotto dal Teatro Popolare d'Arte e ideato da Roberto Caccavo e Francesco Giorgi che trasporta i bambini e adulti nel mondo della fantasia: partendo da un palco prenderà vita la storia dell’imperatore più vanitoso di tutti i tempi che non trova mai il vestito giusto capace di rappresentare i suoi gusti nelle occasioni mondane del regno. Nemmeno il suo fido ciambellano e musicista di corte riesce a trovare una soluzione finché un bel giorno in città non giunge da Prato il grande sarto Stracciacucito. Tessendo tessuti invisibili creati dal suo magico strumento, Stracciacucito, crea un’intera collezione di camicie, camicette, pantaloni e calzinotti e tra arie d’opera, minuetti e rondò inganna il più vanitoso e credulone tra tutti gli imperatori di tutti i regni.

La stagione è organizzata dal Teatrino dei Fondi, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, e sostenuta dal Comune di San Miniato, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate