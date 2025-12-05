Torna l'asta di Natale di biciclette riciclate della Ciclofficina empolese

Come da tradizione torna anche quest'anno l'asta di Natale della Ciclofficina empolese. Quest'anno la data da segnare in agenda per provare ad accaparrarsi una bicicletta riciclata e dargli una nuova vita è sabato 13 dicembre, alle ore 11, in via Rozzalupi 57 (vecchi macelli).

"Rilanciando di soli 2 euro, ci portiamo a casa una splendida bici riciclata: una scelta sostenibile e anticonsumista per la nostra mobilità" spiegano dalla Ciclofficina empolese. "Il ricavato dell’asta è destinato all’acquisto dei materiali di consumo indispensabili per le attività della ciclofficina, lo spazio sociale dove ognuno di noi può prendersi cura gratuitamente della propria bicicletta. Scegliamo la bici su cui puntare e prepariamoci a una divertente sfida con gli altri partecipanti. Le bici per bambini sono in regalo!".

Novità dell'anno sono infatti le bici per bambini in regalo, fino ad esaurimento: "Portate i bimbi, chi prima arriva prima sceglie!". E per i più grandi? "Ce ne sono per tutti i gusti: olandesi, grazielle, sportive e passeggione. Basta scorrere le foto (sul sito ciclofficinaempolese.it o sulla pagina facebook) per individuare in anticipo quella su cui puntare e, se non vogliamo perdere l’occasione, meglio arrivare puntuali".

