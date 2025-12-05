Atti vandalici contro la sede di FdI a Pontedera: targa danneggiata. La presidente Luperini: "Non ci intimoriranno"

"La targa all’ingresso della nostra sede in pieno centro è stata sfregiata da vandali. Lo diciamo con chiarezza: la targa verrà sostituita e il muro ripulito immediatamente. Non sarà certo un gesto vile a intimorirci. Ci sono ben altre azioni che potrebbero anche solo sfiorare l’idea di farci paura". Così la presidente di Fratelli d'Italia di Pontedera, Daniela Luperini, che annuncia in una nota il danneggiamento della targa, graffiata nel logo, e il muro imbrattato.

"La nostra sede è un luogo vivo, frequentato ogni settimana dai ragazzi del movimento giovanile per confrontarsi su attualità, iniziative e temi politici - ha aggiunto Luperini-. Sono stati proprio loro a scoprire il danneggiamento, avvenuto nello stesso giorno in cui hanno ricevuto minacce da parte di un collettivo locale. Un caso? Difficile crederlo".

"Questo episodio è figlio di un clima di odio che purtroppo continua a essere alimentato - ha affermato -. Da una parte c’è una sinistra sempre più radicalizzata che negli ultimi mesi ha compiuto gesti gravissimi: basti pensare all’assalto alla sede de La Stampa. Dall’altra, c’è una sinistra più moderata che non riesce mai a prendere una posizione chiara e netta contro queste derive. È proprio questo silenzio che permette agli estremisti di alzare continuamente il livello dello scontro".

"Noi crediamo in una politica seria, in un confronto basato sulle idee, sui risultati e sulla responsabilità verso il territorio e i cittadini. La contrapposizione deve essere politica, non fatta di intimidazioni o vandalismi. E chi pensa di fermarci con questi atti dimostra solo la propria debolezza", conclude Luperini.

