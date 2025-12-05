Brenda Barnini sarà presidente della Seconda Commissione Sviluppo economico e rurale

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
Brenda Barnini (foto gonews.it)

Brenda Barnini, ex sindaca di Empoli e ora consigliera regionale, è stata eletta come presidente della Seconda Commissione Sviluppo economico e rurale in Consiglio regionale. Le commissioni si sono insediate nella giornata di giovedì 4 novembre.

La commissione che presiederà Barnini ha competenze su diversi ambiti, dall’industria, al commercio, dall’artigianato al turismo, dalle politiche agricole, all’energia, dalle politiche del lavoro a quelle venatorie.

"Un impegno che mi onora e mi carica di responsabilità e che svolgerò con vicinanza massima al nostro territorio e con la voglia di conoscere e mettermi al servizio di tutta la Toscana. Sarà un lavoro di squadra con gli altri componenti della commissione di maggioranza e opposizione per produrre innovazione legislativa e politica che rilanci la vocazione industriale della nostra regione e aumenti le tutele dei lavoratori" ha scritto Barnini su Facebook.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
4 Dicembre 2025

'Lista stupri' in liceo a Lucca, Manetti: "Fatto gravissimo"

"La comparsa di una  'lista stupri' all’interno del liceo scientifico Vallisneri di Lucca è un fatto gravissimo, che condanno con fermezza. Siamo di fronte a un gesto intollerabile, violento nei [...]

Toscana
Politica e Opinioni
4 Dicembre 2025

Reddito di cittadinanza regionale, Stella (Fi): "I 23 milioni sono presa in giro elettori. M5S soddisfatto?"

 "I 23 milioni nel bilancio 2026 della Regione Toscana che andranno a finanziare la misura del reddito di cittadinanza, sono una presa in giro degli elettori, una frode elettorale, a [...]

Toscana
Attualità
4 Dicembre 2025

Alluvione novembre 2023, via libera a 367 interventi per 131 milioni

Saranno 367 gli interventi di manutenzione straordinaria e riduzione del rischio residuo collegati all’alluvione del novembre 2023 che potranno essere realizzati grazie ad un’ordinanza, firmata oggi dal presidente della Regione [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina