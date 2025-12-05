Brenda Barnini sarà presidente della Seconda Commissione Sviluppo economico e rurale

Brenda Barnini, ex sindaca di Empoli e ora consigliera regionale, è stata eletta come presidente della Seconda Commissione Sviluppo economico e rurale in Consiglio regionale. Le commissioni si sono insediate nella giornata di giovedì 4 novembre.

La commissione che presiederà Barnini ha competenze su diversi ambiti, dall’industria, al commercio, dall’artigianato al turismo, dalle politiche agricole, all’energia, dalle politiche del lavoro a quelle venatorie.

"Un impegno che mi onora e mi carica di responsabilità e che svolgerò con vicinanza massima al nostro territorio e con la voglia di conoscere e mettermi al servizio di tutta la Toscana. Sarà un lavoro di squadra con gli altri componenti della commissione di maggioranza e opposizione per produrre innovazione legislativa e politica che rilanci la vocazione industriale della nostra regione e aumenti le tutele dei lavoratori" ha scritto Barnini su Facebook.

