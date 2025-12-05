A Castelfiorentino un presepe si accende se si gioca a biliardino

Un’idea geniale, realizzata in un vero e proprio biliardino da bar, in grado di accompagnare la gioia di un “goal” all’accensione progressiva delle luci di un Presepe. Fino a quando il gol-partita, che suggella la vittoria, illumina la Natività azionando anche il canto melodico del “Santo Natal…”. E’ questo l’ultimo ritrovato tecnologico realizzato nell’ambito de “La Via dei Presepi” di Castelfiorentino, un gioiello concepito grazie alla creatività dei presepisti dell’Associazione “All’Ombra di Membrino” che si potrà ammirare insieme ad altri 40 presepi artistici, artigianali e tecnologici a partire da lunedì 8 dicembre (inaugurazione dalle 16.00, Arco della Costa).

Dopo il Presepe illuminato pedalando su delle normali biciclette, dopo il Presepe “meteorologico” che a ogni edizione si arricchisce di nuovi effetti speciali, non poteva mancare quest’anno a “La Via dei Presepi di Castelfiorentino” un’altra bellissima novità tecnologica che, anche a giudizio di chi ha potuto vederla in anteprima, promette di suscitare curiosità e interesse fra i visitatori.

Realizzato in un fondo privato ubicato in via Tilli (di fronte a Piazza delle Stanze Operaie), il Presepe è stato allestito con personaggi di grandi dimensioni, ma non è visibile appena si entra nel locale, in quanto si trova in una zona completamente buia. Per poterlo vedere, quindi, è necessario giocare a uno dei tre biliardini presenti nella stanza. Il “segreto” del funzionamento di questo presepe sembra comunque destinato a rimanere tale, anche per evitare che possa essere replicato altrove. “In realtà – sottolineano Moreno e Lido – il meccanismo è molto semplice, ma è difficile da spiegare”. Attraverso il passaparola, il presepe-biliardino ha già acceso un notevole interesse, e ha partorito l’idea di un torneo che sarà disputato prima di Natale tra le contrade del Palio.

Ma esso non è l’unica novità di questa edizione. Altri capolavori che si distinguono per creatività sono da segnalare il Presepe “Di..vino”, allestito con tante bottiglie di vino (compresa quella, dedicata a Giuda, appesa a una corda), il Presepe che ripercorre il cammino di San Francesco, il “Presemino” (un presepe tutto in movimento) il Presepe dei donatori di sangue “Fratres”, il Presepe allestito nella Cappella Masetti, che riapre i battenti a conclusione di un intervento di restauro. E poi tante preziose conferme, come il Presepe Meteorologico e il Presepe luminoso, quest’anno ulteriormente potenziato (un km e mezzo di fili per realizzarlo) che assicura un meraviglioso effetto scenografico ai piedi dell’antica Cinta muraria.

“La Via dei Presepi” è organizzata dall’Associazione “All’Ombra di Membrino” in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino. La manifestazione – come si ricorderà - è inserita in “Terre di Presepi”, la rete cui aderiscono decine di comuni della Toscana (come il Comune di Castelfiorentino). L’intero percorso, come di consueto, sarà visibile attraverso una mappa consultabile on line (sulla pagina facebook del Comune e de “La Via dei Presepi a Castelfiorentino”). Per ulteriori informazioni: ufficio turistico di Castelfiorentino 0571.629049. Per visionare tutti i presepi che aderiscono al progetto: www.cittadeipresepi.com

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa