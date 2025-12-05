Concerto 'Natale in musica' alla Scuola Diapason-Calamita

La Scuola Diapason-Calamita è lieta di invitare la cittadinanza al concerto “Natale in Musica”, un appuntamento speciale che celebra la magia delle feste attraverso l’arte e la creatività dei suoi allievi e dei suoi docenti. L’evento si terrà lunedì 8 dicembre alle ore 16 nella Chiesa di Santa Maria delle Vedute a Fucecchio. Durante il concerto, gli studenti dei corsi di canto e strumento si alterneranno sul palco eseguendo brani che spaziano dalla tradizione natalizia a composizioni moderne, accompagnati dalla guida dei loro insegnanti. Un momento di condivisione e crescita artistica, pensato per valorizzare il percorso formativo dei giovani musicisti e offrire al pubblico un’esperienza piacevole e coinvolgente.

La Scuola Diapason Calamita ricorda inoltre che sono attivi i corsi di musica, canto e ballo, con lezioni individuali e di gruppo rivolte a bambini, ragazzi e adulti.

Per informazioni rivolgersi a La Calamita, Piazza Salvo D’Acquisto, Fucecchio (FI): Musica e canto: Prof. Vincenzo Iacobelli – 338 8491124 Ballo: Chiara Nardi e Federica Nardi – 339 2157843 Email: diapason.calamita@gmail.com

Fonte: Ufficio stampa