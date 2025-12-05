Atti sessuali in cambio di guarigione, condannato il 'guru di Montepulciano'

Un 50enne, fondatore dell'associazione "Nautilus Xenolid" e noto come il "guru di Montepulciano", è stato condannato il 4 dicembre dal tribunale di Siena a 9 anni di reclusione. La pena inflitta supera significativamente i 6 anni e 10 mesi richiesti dalla procuratrice Silvia Benetti.

L'uomo era accusato di aver indotto i partecipanti ai suoi corsi a atti sessuali, versamenti di denaro, rapporti personali non consensuali, tutto questo sotto la falsa promessa di guarigione. È stato però assolto dall'accusa di esercizio abusivo della professione di psicologo-psicoterapeuta.

I reati contestati si sarebbero verificati tra il 2016 e il 2019 in diverse località: Montepulciano, Volterra, Portogruaro, Castiglione del Lago e in Germania.

Le indagini sono partite nel 2020 dopo la denuncia di una madre preoccupata per i cambiamenti comportamentali del figlio e per le elevate spese associate all'organizzazione.