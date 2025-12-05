Domenica a San Miniato tra mercatino dell'antiquariato e festa con Babbo Natale

Come ogni prima domenica del mese torna l'appuntamento col mercatino del piccolo antiquariato e dell'artigianato nel centro storico di San Miniato, organizzato da Fondazione San Miniato Promozione con la collaborazione dell'amministrazione comunale di San Miniato Per tutta la giornata di domenica 7 dicembre 2025 (dalle 9 alle 19) sarà possibile trovare oggetti di antiquariato, vintage, usati e di piccolo artigianato al mensile appuntamento in centro storico; tra mobili, decoupage, oggettistica, collezionismo, curiosità, opere d’ingegno, ce ne sarà come sempre per tutti i gusti e per tutte le passioni. Gli spazi che ospiteranno questi tesori sono i Loggiati di San Domenico e Piazza del Popolo, alcuni degli angoli più belli e di rilevanza storica e artistica della Città della Rocca federiciana e del tartufo bianco pregiato.

Oltre al mercatino ci sarà l'evento Kidzmas dedicato ai bambini nel centro storico a partire dalle ore 15: laboratori, Bubble Show, tombola, cioccolata calda e il progetto solidale 'Scatole Solidali' animeranno il centro storico per grandi e piccini San Miniato si prepara ad accendere la magia del Natale con Kidzmas, in programma per domenica 7 dicembre.

L’evento, organizzato dal CCN di San Miniato in collaborazione con San Miniato Promozione, Associazione Pro Loco, Misericordia di San Miniato, Comitato Manifestazioni Popolari e l’Istituto Comprensivo “F. Sacchetti”, e patrocinato dal Comune di San Miniato, coinvolgerà l’intero centro storico con un ricco programma di intrattenimenti per grandi e piccini. A partire dalle ore 15, il protagonista indiscusso sarà Babbo Natale, accompagnato dal suo fidatissimo elfo, pronto ad accogliere i bambini per raccogliere le letterine e ascoltare desideri e buoni propositi. Non mancheranno laboratori creativi, truccabimbi, baby dance, spettacoli luminosi di arte circense e la presenza itinerante delle principesse Disney. La festa proseguirà con le golosità natalizie: zucchero filato, cioccolata calda e i famosi bomboloni di Paolo, per un pomeriggio all’insegna della dolcezza. Alle ore 17, spazio alla tombola con ricchi premi offerti dai commercianti del CCN, mentre sotto le loggette i bambini della scuola dell’infanzia e dello Shalom riconsegneranno gli addobbi realizzati con materiali di riciclo forniti dai commercianti. Seguirà l’accensione dell’albero di Natale e la distribuzione di golose merende per tutti i partecipanti. Da non perdere anche la mostra fotografica e di disegno a tema natalizio, realizzata in collaborazione con gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “F. Sacchetti”.

La giornata inizierà già dalla mattina con il consueto mercatino dell’antiquariato, al quale parteciperà anche la Misericordia di San Miniato, che sarà il punto di raccolta per il progetto solidale “Scatole Solidali”. L’iniziativa ha l’obiettivo di portare un sorriso a chi sta affrontando momenti di difficoltà: i cittadini potranno donare scatole già preparate o singoli oggetti, contenenti un prodotto alimentare a lunga conservazione, un prodotto per l’igiene personale, un indumento caldo, un passatempo e un biglietto gentile. Ogni scatola dovrà riportare il destinatario (bambino, bambina, uomo, donna) per assicurare che arrivi alla persona giusta. Le scatole raccolte saranno poi distribuite agli enti sociali del territorio per la consegna ai destinatari. Si ricorda che dalle 16 di domenica alle 5 di lunedì sarà attiva la nel centro storico. Per info 057142745 oppure ufficio.turismo@sanminiatopromozione.it.

