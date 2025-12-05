Emma Villas Codyeco Lupi Siena, al PalaEstra contro Ravenna per riprendere la corsa

Domenica 7 dicembre Emma Villas Codyeco Lupi Siena è chiamata a dare prova del proprio valore perché in casa arriva la capolista Consar Ravenna (sola al comando con 21 punti). Il sodalizio toscano è reduce da una sconfitta al tiebreak contro Macerata, dal quale esce comunque con un punto. Tra i migliori in campo figura Felipe Benavidez con 17 punti e una serie di attacchi vincenti nel finale che hanno tenuto aperte le possibilità di vittoria fino alla fine.

“Penso che la partita sarebbe potuta andare meglio, nonostante siamo riusciti a riprenderci nel secondo set – ha dichiarato lo schiacciatore argentino - Abbiamo anche avuto la sfortuna di perdere Gigi (Randazzo) all'inizio del terzo set ma dobbiamo fare anche complimenti ad Alessio (Matteini) che è entrato e ha fatto molto bene, considerando che in serie A2 non gioca spesso e questa era una partita difficile. La si può vedere in due modi: o abbiamo guadagnato un punto o ne abbiamo persi due. Noi siamo una squadra che lotta e vogliamo puntare il più in alto possibile; quindi non siamo soddisfatti per aver perso la partita ma guardiamo avanti e rimaniamo concentrati sulla partita di questa domenica.”

Rispetto all’inizio del campionato la squadra di coach Petrella è cresciuta nella ricezione (55%) dove inizialmente ha faticato soprattutto contro squadre ben attrezzate come Prata e Pineto. Questo però non basterà per tenere testa ai romagnoli e dovrà ritrovare solidità anche in attacco e in battuta.

“Sicuramente domenica ci aspetta una partita molto dura, visto che loro sono primi in classifica e allo stesso tempo giocano una bella pallavolo – ha dichiarato sul prossimo incontro - Conosco alcuni di loro perché ho giocato a Ravenna in passato. Sicuramente ci dobbiamo preparare per dare il nostro 100%. Sono convinto che possiamo dire la nostra, quest’anno è un campionato molto lottato. Allo stesso tempo però non dobbiamo sottovalutarli. Ho fiducia in questa squadra.”

La Consar Ravenna, nonostante un ricambio di giocatori questa estate, sta esprimendo un’ottima pallavolo e le statistiche lo dimostrano. Sette vittorie fino ad ora di cui sei consecutive, l’ultima contro una squadra solida come Brescia finita 3-1. Fino ad oggi i migliori tra le fila dei bizantini sono l’opposto Dimitrov e la conferma di Zlatanov (dopo il buono impatto lo scorso campionato), che durante l’ultima partita di campionato hanno messo a referto rispettivamente 23 e 16 punti. La squadra ha fatto registrare un 53% in attacco il che dimostra che in attacco possono essere sempre letali.

Domenica 7 dicembre al PalaEstra di Siena il big match tra Emma Villas Codyeco Lupi Siena e Consar Ravenna inizierà alle ore 16. Il biglietto intero avrà il costo di 12€, il ridotto costerà invece 7€. Le riduzioni si applicano a tesserati Fipav, over 70, ragazze e ragazzi tra i 10 e i 16 anni. Per i bambini tra i 9 e i 5 anni, il ticket avrà il prezzo di 1€. La biglietteria del PalaEstra sarà aperta domenica, il giorno del match, dalle 14. I biglietti per l’incontro sono già disponibili nel circuito CiaoTickets al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/emma-villas-codyeco-lupi-siena-consar-ravenna

Fonte: Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Ufficio stampa