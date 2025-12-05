Empoli, lite tra due ospiti dell’emergenza freddo: intervenuti carabinieri e polizia

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

La lite è avvenuta in via Mario Fabiani mentre i due senza dimora salivano sul furgone diretto al centro freddo di Casenuove

Momenti di tensione questo pomeriggio in via Mario Fabiani a Empoli, dove due uomini, di nazionalità marocchina, hanno avuto una lite sul marciapiede davanti al pulmino dell’emergenza freddo della Misericordia.

Secondo quanto appreso, uno dei due è stato accompagnato al centro freddo di Casenuove, mentre l’altro è stato portato in caserma. Sul posto sono intervenuti sia la polizia sia i carabinieri per riportare la situazione alla calma e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono note ulteriori informazioni su eventuali feriti.

Notizia in aggiornamento.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
5 Dicembre 2025

Addio a Roberto Landi, Empoli in lutto per la scomparsa dell'imprenditore della moda

Comunità e imprenditoria empolese in lutto per la scomparsa, all'età di 88 anni, di Roberto Landi, grande nome conosciuto e apprezzato nel settore della moda e dell'economia cittadina. "La città [...]

Empoli
Cronaca
3 Dicembre 2025

Due falsi agenti rapiscono 46enne residente a Empoli

Un 46enne di nazionalità cinese e residente a Empoli è stato rapito nella notte tra sabato 29 e domenica 30 novembre all'esterno di un locale di karaoke a Prato. I [...]

Montelupo Fiorentino
Cronaca
30 Novembre 2025

Risarcimento da 1,7 milioni per due montelupini morti nei campi di concentramento

Gli eredi di Tommaso 'Maso' Cacialli e Galliano Fiorini, entrambi di Montelupo Fiorentino, hanno ottenuto da Tribunale di Firenze un risarcimento da 1,7 milioni di euro. Cacialli e il cognato [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina