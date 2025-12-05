Empoli, lite tra due ospiti dell’emergenza freddo: intervenuti carabinieri e polizia

Momenti di tensione questo pomeriggio in via Mario Fabiani a Empoli, dove due uomini, di nazionalità marocchina, hanno avuto una lite sul marciapiede davanti al pulmino dell’emergenza freddo della Misericordia.

Secondo quanto appreso, uno dei due è stato accompagnato al centro freddo di Casenuove, mentre l’altro è stato portato in caserma. Sul posto sono intervenuti sia la polizia sia i carabinieri per riportare la situazione alla calma e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono note ulteriori informazioni su eventuali feriti.

Notizia in aggiornamento.

