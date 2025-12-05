Evaso nel 2019, arrestato a Pontedera

Nella serata di ieri, giovedì 4 dicembre, i carabinieri di Pontedera hanno arrestato un 54enne. Il provvedimento è stato emesso lo stesso giorno dell’arresto e si riferisce al reato di evasione commesso a Pontedera nel gennaio 2019.

Il 54enne dovrà ora espiare la pena residua di 8 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. "L'arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato immediatamente condotto presso la propria abitazione, dove sconterà la pena a disposizione dell'Autorità Giudiziaria mandante" si legge in una nota.