La Fiamma Olimpica arriva a Empoli: le vie interessate e le modifiche alla viabilità

Dopo l'arrivo in questi giorni in Italia della Fiamma Olimpica, giunta dalla Grecia, manca veramente poco tempo per poter vedere in azione e salutare con orgoglio i tedofori che correranno da Ovest a Est per la città di Empoli, passando dal centro della città, per annunciare i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

IL PERCORSO EMPOLESE DELLA FIAMMA OLIMPICA - Empoli sarà l'unico territorio presente tra le tappe di Pontedera e Firenze dove correranno i tedofori per mostrare al pubblico la torcia dalla fiamma perenne. La partenza, programmata nel pomeriggio dell'11 dicembre, avverrà dal quartiere di Santa Maria, per poi collegarsi al centro città con il passaggio in piazza della Vittoria e terminare nell'area di Pontorme.

La carovana arriverà nel primo pomeriggio al campo sportivo in uso alla Polisportiva Santa Maria. I preparativi termineranno alle ore 16.30, orario prefissato per il via ufficiale ai tedofori. La fine della manifestazione è prevista per le ore 17,30. La cittadinanza è invitata a partecipare e a supportare la manifestazione olimpica.

Il percorso seguirà le seguenti strade:

Via San Mamante

Via Livornese

Via della Repubblica

Via Vincenzo Chiarugi

Via Spartaco Lavagnini

Via del Giglio

piazza della Vittoria

Via Fratelli Rosselli

Via Jacopo Carrucci

SS67-Via Tosco Romagnola Sud

Dopo aver toccato il capoluogo di regione, il viaggio della Fiamma proseguirà a Prato, Montecatini Terme, Pisa, Pistoia, Lucca e Livorno per poi continuare il suo percorso attraverso l'Italia. Un'ultima tappa in Toscana sarà con le città di Carrara e Massa il 9 gennaio 2026. Qui l'itinerario completo: https://www.olympics.com/it/milano-cortina-2026/viaggio-della-fiamma-olimpica/

"Rinnoviamo l'invito a tutta la cittadinanza a partecipare a questo grande e unico evento per tutta la città - commentano il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessora allo Sport Laura Mannucci -, Empoli dà il suo contributo al passaggio di un evento storico che riunisce i grandi dello sport e le persone comuni, tutte appassionate alla tradizione dei giochi olimpici invernali".

LA MODIFICA ALLA VIABILITÀ - Con ordinanza numero 532 del 5 dicembre 2025, si modifica la viabilità per la giornata di giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 12 alle ore 18, nel seguente modo:

Via San Mamante

Parcheggio davanti all’ingresso della zona sportiva e polisportiva S.Maria

Divieto di sosta con rimozione coatta

Tratto compreso tra Via Da Maiano e Via Botticini

Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia

Via Livornese

Tratto compreso tra Via Beato Angelico e Via Pratovecchio

Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia

Tratto compreso tra Via San Mamante e Via Beato Angelico

Divieto di sosta con rimozione coatta lato destro

Via Repubblica

Tratto compreso tra Via San Rocco e Piazza San Rocco

Divieto di sosta con rimozione coatta lato destro rispetto al senso di marcia

Via Chiarugi, via Lavagnini, via del Giglio

Tutte

Divieto di sosta con rimozione coatta

Piazza della Vittoria

Tratto compreso tra Via Tinto di Battifolle e Via Fratelli Rosselli

Divieto di sosta con rimozione coatta lato destro rispetto al senso di marcia

Via Carrucci

Tratto compreso tra Via Amendola e Via Vanghetti

Divieto di sosta con rimozione coatta lato destro rispetto al senso di marcia

Tratto compreso tra Via Vanghetti e Via F. Lari

Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia

Tratto compreso tra Via F. Lari e Via Vivaldi

Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia

SS67

Tratto compreso tra Via Cimarosa e Via Cilea

Divieto di sosta con rimozione coatta lato destro rispetto al senso di marcia

Inoltre per tutto il percorso del corteo, dalle ore 16:30 fino alle ore 17:30 circa e comunque fino al termine della manifestazione, è disposta la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso

relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

