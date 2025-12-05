La Fiamma Olimpica arriva a Empoli: le vie interessate e le modifiche alla viabilità

Il passaggio dei tedofori è fissato per giovedì 11 dicembre alle 16.30. Modifiche al traffico dalle ore 12 alle ore 18
Dopo l'arrivo in questi giorni in Italia della Fiamma Olimpica, giunta dalla Grecia, manca veramente poco tempo per poter vedere in azione e salutare con orgoglio i tedofori che correranno da Ovest a Est per la città di Empoli, passando dal centro della città, per annunciare i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.
IL PERCORSO EMPOLESE DELLA FIAMMA OLIMPICA - Empoli sarà l'unico territorio presente tra le tappe di Pontedera e Firenze dove correranno i tedofori per mostrare al pubblico la torcia dalla fiamma perenne. La partenza, programmata nel pomeriggio dell'11 dicembre, avverrà dal quartiere di Santa Maria, per poi collegarsi al centro città con il passaggio in piazza della Vittoria e terminare nell'area di Pontorme.
La carovana arriverà nel primo pomeriggio al campo sportivo in uso alla Polisportiva Santa Maria. I preparativi termineranno alle ore 16.30, orario prefissato per il via ufficiale ai tedofori. La fine della manifestazione è prevista per le ore 17,30. La cittadinanza è invitata a partecipare e a supportare la manifestazione olimpica.
Il percorso seguirà le seguenti strade:
Via San Mamante
Via Livornese
Via della Repubblica
Via Vincenzo Chiarugi
Via Spartaco Lavagnini
Via del Giglio
piazza della Vittoria
Via Fratelli Rosselli
Via Jacopo Carrucci
SS67-Via Tosco Romagnola Sud
Dopo aver toccato il capoluogo di regione, il viaggio della Fiamma proseguirà a Prato, Montecatini Terme, Pisa, Pistoia, Lucca e Livorno per poi continuare il suo percorso attraverso l'Italia. Un'ultima tappa in Toscana sarà con le città di Carrara e Massa il 9 gennaio 2026. Qui l'itinerario completo: https://www.olympics.com/it/milano-cortina-2026/viaggio-della-fiamma-olimpica/
"Rinnoviamo l'invito a tutta la cittadinanza a partecipare a questo grande e unico evento per tutta la città - commentano il sindaco Alessio Mantellassi e l'assessora allo Sport Laura Mannucci -, Empoli dà il suo contributo al passaggio di un evento storico che riunisce i grandi dello sport e le persone comuni, tutte appassionate alla tradizione dei giochi olimpici invernali".
LA MODIFICA ALLA VIABILITÀ - Con ordinanza numero 532 del 5 dicembre 2025, si modifica la viabilità per la giornata di giovedì 11 dicembre 2025, dalle ore 12 alle ore 18, nel seguente modo:
Via San Mamante
Parcheggio davanti all’ingresso della zona sportiva e polisportiva S.Maria
Divieto di sosta con rimozione coatta
Tratto compreso tra Via Da Maiano e Via Botticini
Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia
Via Livornese
Tratto compreso tra Via Beato Angelico e Via Pratovecchio
Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia
Tratto compreso tra Via San Mamante e Via Beato Angelico
Divieto di sosta con rimozione coatta lato destro
Via Repubblica
Tratto compreso tra Via San Rocco e Piazza San Rocco
Divieto di sosta con rimozione coatta lato destro rispetto al senso di marcia
Via Chiarugi, via Lavagnini, via del Giglio
Tutte
Divieto di sosta con rimozione coatta
Piazza della Vittoria
Tratto compreso tra Via Tinto di Battifolle e Via Fratelli Rosselli
Divieto di sosta con rimozione coatta lato destro rispetto al senso di marcia
Via Carrucci
Tratto compreso tra Via Amendola e Via Vanghetti
Divieto di sosta con rimozione coatta lato destro rispetto al senso di marcia
Tratto compreso tra Via Vanghetti e Via F. Lari
Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia
Tratto compreso tra Via F. Lari e Via Vivaldi
Divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro rispetto al senso di marcia
SS67
Tratto compreso tra Via Cimarosa e Via Cilea
Divieto di sosta con rimozione coatta lato destro rispetto al senso di marcia
Inoltre per tutto il percorso del corteo, dalle ore 16:30 fino alle ore 17:30 circa e comunque fino al termine della manifestazione, è disposta la sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio del corteo.
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento sarà punita ai sensi del Codice della Strada.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso
relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa
