Fucecchio, il ponticino di via Burello messo in sicurezza. Soddisfazione da Forza Italia: 'Finalmente ascoltate le nostre segnalazioni'"

Forza Italia Fucecchio esprime soddisfazione per il completamento dei lavori di messa in sicurezza del ponticino in via Burello, danneggiato ormai da tre anni. Il partito sottolinea il ruolo della propria opposizione nel sollevare la questione con interrogazioni e mozioni, evidenziando la necessità di garantire sicurezza ai cittadini e attenzione alle criticità segnalate. Forza Italia invita l’amministrazione comunale a collaborare in modo pragmatico e concreto, superando posizioni ideologiche, per affrontare con efficacia i problemi della città.

La nota

"Apprendiamo con soddisfazione che il ponticino in via Burello è stato finalmente messo in Sicurezza. Rivendichiamo il successo di questo intervento che arriva a destinazione a distanza di tre anni dal primo danneggiamento, che ne aveva pregiudicato la stabilità e soprattutto dopo le nostre reiterate richieste tra cui una interrogazione in consiglio comunale dello scorso anno ed una mozione di questa primavera, trascinata alle lunghe per oggettive difficoltà nell'affrontare un tema trattato tardivamente.

Ci domandiamo inoltre se non ci fossimo adoperati in questo senso quanti anni ancora il ponticino sarebbe rimasto in quelle condizioni. Potremmo sembrare petulanti a questa giunta comunale ma per noi la sicurezza dei cittadini e della circolazione stradale vengono ai primi posti e dove i cittadini segnalano criticità non siamo abituati a girarci dall'altra parte. Siamo anche

piuttosto pragmatici per farci convincere che nei primi cento giorni di mandato dell'attuale sindaca sarebbero stati risolti problemi che la stessa conosce dagli altri tre precedenti mandati, salvo asserire ripetutamente che lei è li da solo un anno e mezzo.. e prima cosa faceva ??. La nostra opposizione si adopererà sempre nel cercare di sottoporre a chi è stato scelto per amministrare i problemi e le criticità che affliggono il nostro Comune che la sindaca conosce bene ma che al momento sembra lontana dal risolvere, non si capisce se per volontà o incapacità!.

Per quanto ci compete cercheremo, come in questo caso, di proporre le soluzioni che riteniamo più ragionevoli con l'auspicio che vengano prese in esame nelle sede opportune, ma soprattutto auspichiamo che chi è stato scelto dai cittadini per trovare le soluzioni giuste sia in grado di farlo e quando non lo è (spesso) non si arrocchi su posizioni ideologiche ma si apra al confronto che sempre abbiamo cercato nell'interesse dei cittadini".

FI – Fucecchio Il Capogruppo Simone Testai

Notizie correlate