Furti con spaccata in negozi e supermercati, la polizia di Siena denuncia 4 presunti responsabili

Individuati e denunciati dalla polizia di Siena quattro uomini per furto aggravato in concorso, ritenuti presunti responsabili di alcuni furti con spaccata in esercizi commerciali. Le indagini sono partite nell'aprile scorso a seguito di numerosi furti commessi anche in provincia di Siena, usando veicoli rubati per sfondare le vetrine dei negozi e supermercati di operatori della grande distribuzione. Rintracciati dalla squadra mobile della Questura senese 4 cittadini romeni, tra cui uno arrestato per possesso di documenti falsi, tutti di età compresa tra i 24 e i 30 anni e domiciliati in provincia di Latina.

Gli investigatori hanno ricostruito il modus operandi del gruppo e acquisito elementi per arrivare all'identificazione delle persone coinvolte. Lo scorso 25 novembre, con il supporto operativo della squadra mobile della Questura di Latina, gli agenti hanno eseguito perquisizioni personali e locali nei loro confronti su delega dell'autorità giudiziaria. Nel corso dell'operazione sono stati recuperati e sequestrati dispositivi informatici, indumenti, strumenti per lo scasso, documenti falsi e una centralina aggiuntiva OBD con connessione bluetooth, utile ad interfacciarsi con i sistemi elettronici dei veicoli e a consentirne l’accensione senza le chiavi, tutto materiale di elevato interesse investigativo, spiegano dalla Questura di Siena, potenzialmente collegato ai furti oggetto di indagine.

Durante le perquisizioni, uno dei quattro romeni, 29enne, ha mostrato ai poliziotti una carta di identità e una patente di guida romene risultate poi false. Per questo è stato arrestato in flagranza. L’arresto è stato successivamente convalidato dal Gip del Tribunale di Latina che ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora a Latina e il divieto di lasciare l’abitazione dalle ore 22 alle 7, con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

