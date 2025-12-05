I commercianti del Ccn di Castelfranco donano 60 alberi di Natale a scuole e famiglie bisognose

Il Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto si mette a disposizione della comunità con la donazione di 60 alberi di Natale. Un gesto di solidarietà che conferma l'impegno dei commercianti e imprenditori in favore del territorio.

“Gli alberi di Natale sono stati consegnati alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie di Castelfranco e verranno distribuiti nei vari plessi del territorio, mentre gli altri sono destinati alla Caritas, che li metterà a disposizione delle famiglie più bisognose” spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale di Castelfranco di Sotto Paolo Marinari. “L'intento è quello di dare a tutti la possibilità di avere in casa, a scuola o in negozio un albero di Natale, simbolo per eccellenza delle festività, anche a chi non può permetterselo. Un'iniziativa che vuole dare un segnale di vicinanza, per ribadire l'importanza delle attività del paese e dei negozi di vicinato che sono parte integrante di una comunità”.

“L'unione fa la forza: dobbiamo ringraziare uno ad uno i commercianti che hanno scelto di donare gli alberi di Natale, una dimostrazione tangibile del ruolo decisivo ricoperto da commercianti e negozi di vicinato nell'ideare e promuovere iniziative di cui possa beneficiare l'intera comunità, specialmente in uno dei periodi dell'anno più importanti e significativi come quello delle festività natalizie” le parole del coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli.

Un'iniziativa fortemente voluta dal Centro Commerciale Naturale di Castelfranco, una realtà articolata composta da 30 imprenditori, commercianti e professionisti costituitasi proprio con il principale obiettivo di valorizzare il centro storico e rilanciare il tessuto commerciale del paese, in piena sinergia con Confcommercio Provincia di Pisa.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa