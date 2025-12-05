Incidente in Fi-Pi-Li tra Santa Croce e Montopoli, code in direzione Pisa

Incidente in Fi-Pi-Li nel primo pomeriggio di oggi tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno in direzione Pisa. A rimanere coinvolti due furgoni: l'incidente, come riportato dal portale Muoversi in Toscana, ha provocato lo sversamento di sostanze oleose. Provenendo da Firenze uscita obbligatoria a Santa Croce sull'Arno.
Registrati forti rallentamenti, con il traffico attualmente bloccato nel tratto interessato. Nell'ultimo aggiornamento delle 14.33 la coda risulta in aumento a 7 km.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO
