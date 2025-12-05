Intossicazione da monossido di carbonio nei locali della curia di Castelfiorentino: 9 persone soccorse

Tra le persone soccorse anche due bambini. I Vigili del Fuoco hanno rilevato elevate concentrazioni di gas dovute a una caldaia malfunzionante

Momenti di paura a Castelfiorentino, in via di Cambiano Alto, dove nove persone, tra cui due bambini, hanno accusato malori all’interno dei locali della curia. L’allarme è scattato intorno alle 19.45, quando il personale sanitario, munito di rivelatore di monossido di carbonio, è intervenuto per soccorrere due persone che erano svenute durante una riunione dei genitori e una lezione di catechismo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando di Firenze con una squadra, che ha effettuato verifiche strumentali nell’edificio. Gli accertamenti hanno rilevato elevate concentrazioni di monossido di carbonio, probabilmente dovute al malfunzionamento di una caldaia.

Come riportano i Vigili del Fuoco, i sanitari hanno prestato immediato soccorso a tutte le persone coinvolte. Al momento non sono note le condizioni delle due persone svenute.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e verificare la sicurezza dei locali. Sul posto anche la sindaca di Castelfiorentino, presente per monitorare la situazione.

