Leggerissimo: "Lascia che ti racconti" di Jorge Bucay

Cultura Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Jorge Bucay è uno psicoterapeuta argentino che ha avuto molto successo coi suoi libri in tutto il mondo. 'Lascia che ti racconti' è una summa di storie, di parabole e di aneddoti, che Bucay ha reinventato per dare una mano a chi legge. Non è un libro di autoaiuto, non è da confondere con quei volumi che spesso occupano le classifiche e non parlano di niente ma sulla cui copertina giganteggia l'autore: questo volume pubblicato da Rizzoli è come un almanacco in grado di dare fiducia in sé stessi.

In 'Lascia che ti racconti' un giovane paziente va dallo psicoterapeuta che, per aiutarlo, a ogni seduta gli narra una storia. Solo apparentemente i racconti del professionista sembrano fuori fuoco, ma alla fine centrano - seppur non in maniera del tutto diretta - il focus della vicenda, del problema. Sono storie riprese dal folklore popolare così come dalla tradizione asiatica, antiche o moderne, tristi o divertenti: tutte, però, sono a loro modo edificanti.

In un momento in cui molte persone hanno bisogno di un aiuto, pur piccolo, per andare avanti, un libro come quello di Bucay riesce a dare la forza per superare dei piccoli ostacoli. Ovviamente non lo si può sostituire al vero aiuto di uno psicoterapeuta, ma potrebbe esserne un interessante teaser trailer.

Titolo: Lascia che ti racconti
Autore: Jorge Bucay
Traduttrice: Michela Finassi Paolo
Casa editrice: Rizzoli
Anno di pubblicazione: 1994 
Pagine: 293 
Prezzo di copertina: 13 euro

 

Notizie correlate

Toscana
Attualità
3 Dicembre 2025

Al cinema 'Laghat. Un sogno impossibile', è sostenuto da Regione e Toscana Film Commission

Arriva nelle sale italiane giovedì 11 dicembre Laghat. Un sogno impossibile, il film diretto da Michael Zampino e scritto insieme a Heidrun Schleef, liberamente ispirato al romanzo Laghat, il cavallo [...]

Toscana
Cultura
30 Novembre 2025

Due toscani in gara al Festival di Sanremo 2026

Sono due i toscani che saranno in gara per l'edizione 2026 al Festival di Sanremo. Si tratta di Marco Masini, cantautore fiorentino, e di Enrico Nigiotti, originario di Livorno. Mentre [...]

Toscana
Cultura
26 Novembre 2025

Leggerissimo: "Vogliamo tutto" di Nanni Balestrini

"Vogliamo tutto" di Nanni Balestrini è un caposaldo della letteratura sociale e industriale in Italia. È uscito nel 1971 e da qualche anno lo ha ripubblicato DeriveApprodi, peraltro con una [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina