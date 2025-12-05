Leggerissimo: "Lascia che ti racconti" di Jorge Bucay

Jorge Bucay è uno psicoterapeuta argentino che ha avuto molto successo coi suoi libri in tutto il mondo. 'Lascia che ti racconti' è una summa di storie, di parabole e di aneddoti, che Bucay ha reinventato per dare una mano a chi legge. Non è un libro di autoaiuto, non è da confondere con quei volumi che spesso occupano le classifiche e non parlano di niente ma sulla cui copertina giganteggia l'autore: questo volume pubblicato da Rizzoli è come un almanacco in grado di dare fiducia in sé stessi.

In 'Lascia che ti racconti' un giovane paziente va dallo psicoterapeuta che, per aiutarlo, a ogni seduta gli narra una storia. Solo apparentemente i racconti del professionista sembrano fuori fuoco, ma alla fine centrano - seppur non in maniera del tutto diretta - il focus della vicenda, del problema. Sono storie riprese dal folklore popolare così come dalla tradizione asiatica, antiche o moderne, tristi o divertenti: tutte, però, sono a loro modo edificanti.

In un momento in cui molte persone hanno bisogno di un aiuto, pur piccolo, per andare avanti, un libro come quello di Bucay riesce a dare la forza per superare dei piccoli ostacoli. Ovviamente non lo si può sostituire al vero aiuto di uno psicoterapeuta, ma potrebbe esserne un interessante teaser trailer.

Titolo: Lascia che ti racconti

Autore: Jorge Bucay

Traduttrice: Michela Finassi Paolo

Casa editrice: Rizzoli

Anno di pubblicazione: 1994

Pagine: 293

Prezzo di copertina: 13 euro

