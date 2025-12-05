Mariangela Bucci si dimette da Consigliera comunale: "Lascio con la speranza di un nuovo spirito unitario"

Si dimette da Consigliera comunale Mariangela Bucci, già candidata sindaca per il centrosinistra a Santa Croce sull'Arno alle ultime elezioni comunali del 2024. A comunicarlo tramite una nota è la stessa Bucci, finora capogruppo di Insieme per Santa Croce sull'Arno: "Sono stata onorata di poter guidare la coalizione di centrosinistra e della fiducia ricevuta da circa la metà degli elettori. Il mio partito mi aveva chiesto questa disponibilità e io l'ho accettata con grande spirito di servizio verso la nostra comunità. In questo anno e mezzo che ha seguito l'elezione del sindaco Giannoni, il nostro gruppo ha portato avanti battaglie importanti, come quella per la sicurezza, per la garanzia dei livelli dei servizi sociali e per l’infanzia, per una Santa Croce dove non si facciano cacce alle streghe ma si coinvolga tutta la cittadinanza in un modo condiviso e rispettoso di stare insieme".

Bucci rivendica di aver svolto il proprio ruolo di opposizione "con lo stesso spirito di servizio con cui ho accettato la candidatura a sindaca, nell'interesse dei santacrocesi, cercando di essere sempre vigile ma anche costruttiva, evitando i conflitti fini a se stessi che sono figli di una politica in cui io non credo, e con lo spirito di traghettare verso la promozione di una nuova generazione e una nuova fase".

Una scelta, come spiegato, maturata con l'avvicinarsi del bilancio per "lasciare spazio a chi potrà contribuire alla costruzione del centrosinistra e della Santa Croce del futuro" si legge ancora nella nota. "Anche per ragioni di natura professionale, ritengo quindi che il mio contributo, in questa fase, possa essere esaurito - aggiunge Bucci - e ringrazio gli elettori che mi hanno permesso di vivere questa esperienza bellissima, i miei colleghi di gruppo e anche il sindaco, per il confronto rispettoso pur nella differenza di posizioni".

Bucci conclude con un auspicio rivolto alla propria comunità politica: "Lascio con la speranza che una comunità attraversata spesso da contrapposizioni e tensioni ritrovi presto lo spirito unitario e costruttivo che è l'unico che le può permettere di tornare presto alla guida di questa comunità".

