Moda, Tivoli Group attiva il Programma 'GOL' a difesa dell’occupazione

La cosiddetta ‘Filiera della Moda’ fa i conti con la crisi che in Toscana coinvolge anche il settore pelletteria. Il Gruppo Tivoli (Tivoli Group Spa), che fronteggia il contratto di solidarietà nelle aziende del Gruppo di Calenzano, ha firmato un Accordo di Progetto che attiva i percorsi di formazione per i lavoratori previsti nel Programma GOL di Regione Toscana.

"Il Gruppo Tivoli ottiene così il riconoscimento della rilevanza economica della crisi in atto e accede a specifiche azioni rivolte alla salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti – è il commento di Valerio Fabiani, consigliere per lavoro e crisi aziendali di Eugenio Giani -; i voucher formativi al centro dell’Accordo rappresentano un’occasione di crescita personale e professionale, contribuendo al rafforzamento delle competenze interne e alla preparazione di nuove sfide per l’azienda".

Le parti che hanno sottoscritto l’Accordo sono Regione Toscana - Unità di Crisi, Arti di Firenze e Prato, ovviamente la società Tivoli group e Filcams Cgil, Femca Cisl, Rsu aziendale.

Fonte: Regione Toscana

