Montespertoli: accordo con la Metrocittà Firenze per un percorso pedonale che valorizzi 'I Lecci'

Su proposta della consigliera metropolitana Emma Donnini, delegata alla Viabilità dell’Empolese Valdelsa, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all’unanimità un accordo con il Comune di Montespertoli per la realizzazione e la manutenzione di un percorso pedonale che unirà il capoluogo al Centro per la Cultura del Vino “I Lecci".

Il collegamento è previsto lungo la Sp 79 'Lucardese' dal Km 0+788 al Km 0+849 e dal Km 1+080 al Km 1+450, un percorso pedonale che solo in parte ricade nel centro abitato: l’accordo approvato permette di estendere, anche sula parte che dovrebbe essere a carico della Metrocittà, la competenza del Comune per la sua manutenzione.

Donnini ha sottolineato l’importanza di collegare in maniera più diretta il centro di Montespertoli con la struttura che ospita il Museo della Vite e del Vino, anche ai fini della sua valorizzazione.

Gianni Vinattieri, consigliere metropolitano di Centrodestra e civici per il cambiamento, ha osservato che l’intervento va nella giusta direzione dell'interesse collettivo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa